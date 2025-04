Piqué y Clara Chía reaparecen juntos tras rumores de ruptura

Luego de varios días marcados por especulaciones y teorías sobre el estado de su noviazgo, Gerard Piqué y Clara Chía Martí vuelven a estar en el foco mediático tras ser vistos juntos nuevamente, en medio de crecientes rumores sobre una posible separación.

La aparición de la pareja no solo acapara titulares, sino que también pone en duda las versiones que apuntaban a una ruptura definitiva.

Fue en el centro de Barcelona donde las cámaras de Europa Press captaron al exfutbolista y a su pareja a bordo de un vehículo, ingresando con discreción a un estacionamiento. Piqué conducía el automóvil, mientras Clara lo acompañaba desde el asiento del copiloto. Aunque su actitud fue reservada y no ofrecieron declaraciones, la imagen habla por sí sola: siguen compartiendo momentos juntos.

Los comentarios sobre una supuesta crisis en la relación surgieron con fuerza cuando Gerard fue visto en Miami, disfrutando de un helado en compañía de una mujer cuya identidad no fue revelada. En ese momento, Piqué se encontraba al cuidado de sus hijos, Milan y Sasha, mientras Shakira —su expareja y madre de los niños— continúa recorriendo escenarios con su gira Las mujeres ya no lloran.

La situación tomó mayor protagonismo cuando la periodista Adriana Dorronsoro aseguró en televisión: “Me confirman que han roto. Estoy indagando en los motivos, me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”. No obstante, las afirmaciones fueron refutadas por el paparazzi Jordi Martin, quien desde hace años sigue de cerca los movimientos del exjugador. “¡Piqué y Clara no han roto! Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin”, afirmó.

Aunque admitió que “la pareja me aseguran que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami”, también aclaró que no hay una ruptura oficial. La historia entre Piqué y Clara sigue generando titulares, mientras el pasado con Shakira aún resuena en la narrativa pública.

