El “Chucky” Lozano y la complicada relación con su familia

No todo lo que brilla es oro y mucho menos cuando la familia está inmersa. Precisamente eso sucede con el entorno familiar de la figura del San Diego FC Hirving “Chucky” Lozano, quien a decir de su hermano Bryan, no existe relación alguna desde hace tres años y nadie ha dado su brazo a torcer”.

De acuerdo a la versión del hermano de la exfigura del PSV Eindhoven y del Napoli de Italia, en una entrevista para Fox Sports, el asunto es tan delicado que no existe razón alguna para buscarlo y que todo lo que ha logrado no les interesa a los familiares de su famoso familiar.

"NI MIS PADRES NI YO, TENEMOS RELACIÓN CON ÉL (CHUCKY LOZANO)" ❌



Bryan Lozano, hermano del Chucky, reveló que desde antes del Mundial, dejaron de tener contacto con el futbolista del San Diego por decisión de Hirving.



"Lo de él, no nos importa" #LUP pic.twitter.com/B17fvTkx74 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 25, 2025

“Seguimos con lo nuestro; lo de él es de él, no nos importa y ya tiene tiempo en que no sabemos nada de él”, dijo Bryan, quien sigue tratando de entender la decisión del artillero surgido en las fuerzas básicas del Pachuca y que con su talento y capacidad terminó escalando un nivel internacional muy alto.

Inclusive en su relato expuso lo siguiente: “Hoy en día no, nada de relación con él, ni mis padres, ni mis cuatro hermanos, nada. Yo tengo tres años que no, cero contacto. Unos meses antes del Mundial, intercambiamos mensajes, ideas, lo que uno sentía, lo que otro sentía y ahí la dejamos, ya no hubo más relación”(…)

No han celebrado sus éxitos

Por la falta de contacto entre ambas partes, los familiares del “Chucky” no han celebrado los éxitos que ha tenido en los últimos años, destacando en Europa con el PSV Eindhoven y después con el Napoli, como ahora con el San Diego FC, como tampoco han sufrido sus horas bajas que lo apartaron de las ligas europeas y de la selección de México, donde actualmente busca llenarle el ojo al técnico del Tricolor Javier Aguirre.

Por lo pronto la crisis familiar ha llegado a tal punto que no existe comunicación alguna desde hace mucho tiempo y señalan al jugador de la escuadra fronteriza de la Major League Soccer (MLS) de haber tomado esa decisión.

“Sé de él por noticias, por lo que se llega a decir, pero nada más. Él tomó la decisión y ya, no tengo contacto, mis padres tampoco y ellos, lamentablemente, años atrás, dejaron de tener contacto, pero seguimos adelante, seguimos con lo nuestro, abriendo nuestro camino. Lo de él es de él, a nosotros no nos importa” precisó el hermano.

Sin duda sería interesante conocer cuáles fueron las razones que llevaron a Hirving Lozano a alejarse de su familia, sobre todo porque muchas ocasiones los jugadores de fútbol se han quejado de que su familia termina siendo una carga muy grande cuando empiezan a generar fama y recursos económicos.

Por lo pronto con el “Chucky” no existe contacto desde el Mundial de Qatar 2022 y de acuerdo a lo que dijo su hermano Bryan no hay para cuando se restablezca la convivencia, pero la situación está contemplada.

El peso del hermano famoso

Bryan Lozano también manejó las complicaciones que ha tenido para hacerse de un nombre en el fútbol profesional, en donde actualmente encabeza a un grupo de jugadores mexicanos que se abre camino en el fútbol de Belice, pero en su caso particular, ser el hermano de Chucky Lozano no le ha favorecido.

“Antes me afectaban las comparaciones, los comentarios, las denostaciones, pero he aprendido a convivir con esa situación, pero poco a poco uno ha ido hacia adelante. Pero es un hecho que no tenemos nada de relación”.

Seguir leyendo:

– Chicharito Hernández descartado como refuerzo para el San Diego FC

– Chicharito vuelve a estar en el radar de la MLS

– El “Chucky” Lozano se estrena en la MLS en el 3-0 de San Diego FC al Seattle Sounders