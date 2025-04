Trump considera que Putin quizás no quiere detener la guerra y advierte sobre sancionar a Rusia

El presidente Donald Trump se molestó con el mandatario ruso Vladimir Putin al creer que se está rehusando a poner fin a su conflicto bélico con Ucrania, lo cual podría significarle sanciones al gobierno ruso.

El republicano de 78 años considera que en los últimos días el kremlin se ha excedido con la ofensiva militar lanzada en contra de varias ciudades ucranianas, sobre todo cuando se está tratando de lograr un acuerdo de paz entre ambos países.

Bajo la óptica del mandatario estadounidense muchas personas están muriendo innecesariamente a merced de balas, explosiones y bombardeos.

Por ello, hace unos días recurrió a las redes sociales para solicitarle al presidente ruso detener sus ataques.

“No estoy contento con los ataques rusos contra Kiev. Innecesarios y en un mal momento. ¡Vladimir, ALTO! Mueren 5000 soldados a la semana. ¡Consigamos el acuerdo de paz!”, escribió en la plataforma Truth Social.

A diferencia del anterior gobierno estadounidense que financiaba sin ninguna condición a Ucrania, a su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump parecía inclinarse más por apoyar a Vladimir Putin. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Lejos de tranquilizarse, el ánimo de Trump volvió a encenderse tras sostener un corto diálogo con Volódimir Zelenski, mandatario de Ucrania, durante el funeral del Papa Francisco, en Roma.

Un par de horas después, el magnate neoyorquino compartió un nuevo mensaje dirigido a Vladimir Putin, pero esta vez en un tono amenazante.

“No había ninguna razón para que Putin lanzara misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos durante los últimos días. Me hace pensar que quizás no quiere detener la guerra, solo me está dando órdenes, y hay que tratarlo de otra manera, ¿con ‘bancos’ o ‘sanciones secundarias’? ¡Demasiada gente está muriendo!”, enfatizó.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, su administración ha asumido el papel de mediadora entre Rusia y Ucrania para terminar con una guerra que inició hace ya más de tres años.

Sin embargo, después de haber destinado cientos de millones de dólares en ayuda financiera y militar a Kiev, ahora el gobierno estadounidense presiona para que se termine el conflicto y cambio de ello poder asumir el control de una región rica en minerales raros de gran utilidad en el desarrollo de tecnología y armamento.

Aunque existe voluntad por parte de las autoridades ucranianas para firmar un acuerdo de paz, no existe la disposición de cederle a los rusos la península de Crimea y eso obstaculiza cualquier intento de acuerdo.

