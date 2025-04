Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de abril de 2025

Escorpión

Ten presente que vida solo una así que no te quedes con ganas de nada y disfruta lo que llega a tu vida, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Un negocio comenzará a cuajar de la mejor manera. No des motivos para que la persona que te ama se aleje de ti, busca la manera en que esté más cerca de ti, recuerda que el karma no perdona así que de hoy en adelante pon más atención a tus actos. Volverás a creer y confiar en esa persona que te falló en el pasado, podría ser una amistad o un amor; te dará muchos motivos para que vuelvas a creer en él o ella, cuídate mucho de esa situación y siempre mantén tus antenas bien levantadas, no bajes la guardia sino quieres que te vuelvan a jugar el dedo en la boca. Deja de pensar en el futuro y ponte hacer algo en tu presente, cuida más tus piernas y dolores de espalda, necesitas no consumir tanto refresco y consumir más agua; aprende a cuidarte más pues podrías presentar problemas de riñones. Una amistad te buscará pa´ pedirte un consejo, trata de ayudarlo y apoyarle pues dentro de poco podrías necesitar de su ayuda y su apoyo.

Libra

No cambies por agradar a otras personas, se tú mismo, si te quieren será con tus defectos y virtudes, así que manda bien lejos a esas personas que quieren modificar tu conducta, no vale la pena. No te quejes tanto de lo que no llega a tus manos pues no son los tiempos adecuados para que eso pase. Una amistad necesitará mucho de tu apoyo en estos días. No cuentes tus planes ni tus cosas íntimas con tus amistades pues esa información podrían utilizarla en el futuro en tu contra. Si tienes pareja ten mucho cuidado pues podrías llevarte una gran sorpresa a al descubrir una gran verdad que ha sido guardada. Ten presente que quien te quiere te busca así que no gastes tu tiempo en gente que solo te habla por interés o cuando necesita algo. Un sinfín de cambios llega a tu vida, deberás de aprender a decir lo que sientes sin miedo al qué dirán. Estas en una etapa muy perra en la cual la vida te colmará de nuevas metas para cumplir. Debes aprender a no criticar los gustos de las demás personas, no te metas en problemas y aprende a respetar la vida ajena, te podrías exponer mucho a que te critiquen o hablen mal de ti.

Virgo

Muchas veces caes en cuestiones muy tontas, sin duda alguna te gusta la buena vida y no está en tus planes pasar necesidad en el futuro, es momento de comenzar a apostar por tus sueños y anhelos. Si tienes pareja se más cariñoso y entregado, que no se pierda la magia de cuando iniciaron ese compromiso, no caigan en la monotonía y el aburrimiento, la innovación será la clave pa’ que la relación salga a flote. Eres muy celoso o celosa y eso se debe a que te han traicionado ya anteriormente, ten presente que no todas las personas son iguales y si vas a juzgar a una por lo que hizo otro u otra lo único que lograrás es que se cansen de ti y al final te quedes nomas viendo. Ciertas cuestiones que te venían poniendo mal empezarán aclararse y tomar rumbo, no temas a cambios que estos son los que te van a ayudar a madurar y dejar atrás la torpeza que te ha caracterizado en los últimos años. Cuidado con cambios laborales que te van a beneficiar mucho en el área de la economía.

Leo

Ten cuidado con tus amistades son muy bipolares y neuróticas días te hablan súper bien y otros ni te mascan y por esas cuestiones soltarles mucha información podría perjudicarte. Te enteras de chisme que te va a poner en el ojo del huracán, no digas nada y guarda esa información, te servirá para aclarar muchas situaciones en un futuro. Si tienes una relación aprende a valorar el tiempo que esa persona dedica a ti y no caigas en celos y sandeces que no son ni existen. No trates de crear amor dónde no hay interés por la otra persona y donde no existe, la primera impresión siempre será la más importante. Muchas cuestiones del pasado retornan, recordarás lo sucedido, no te lamentes y no vuelvas a comer lo que ya comiste, recuerda que existen nuevos horizontes y nuevas oportunidades en tu vida. No te apresures a las cosas ni tomes decisiones apresuradas, es importante analizar bien lo que sucede antes de lanzar el veneno que traes atorado. No actúes ni hagas nada sin antes pensar bien las cosas, puedes meterte en problemas así que analiza mejor la situación antes de tomar una decisión.

Cancer

Si estás pasando por momentos complicados en cuanto al desamor ten presente que el día de mañana llegará alguien que cambiará tu forma de ver, conocerás una persona que sanará todas tus heridas y te mostrará el verdadero camino hacia la felicidad. Aléjate de relaciones prohibidas y si lo haces después no te quejes de ser el segundo plato. No te sientas mal si una persona que es muy cercana a ti comienza a quedarte mal en varias cuestiones, hay muchas posibilidades de que rompan promesas o compromisos que se tenían planeados en próximos días, no gastes tus energías en bufarlos, no te claves tanto en tu trabajo, recuerda que tu familia y tu son prioridad, el trabajo nunca terminará y el tiempo que puedes aprovechar con tus seres queridos sí. Trata de no exigir más de lo que tienes o puedes ofrecer tú porque de lo contrario te vas a quedar a vestir santos. Vienen días de muchos cambios que debes atender en la brevedad. En el amor vienen días de reencuentros y arrepentimientos por cuestiones que no se hicieron o llevaron a cabo. Deja de meterte en cuestiones que no te corresponden es importante que atiendas tu vida primero antes de querer resolverle la de las demás personas.

Géminis

Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, si estás dispuesto o dispuesta a caer en los mismos errores y sufrir lo mismo, adelante. Si tienes pareja, viene un enfrentamiento que podría poner en una cuerda su relación, no hagas tanto caso a chismes. Si tienes una relación bájales a tus niveles de celos injustificados o se los va a llevar la fregada. Cuidado con un viaje que está por llegar en el cual podría haber algunas perdidas de dinero. Recuerda de dónde viene y hacia dónde vas, la vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos, en los dineros se ve una mejoría aprovéchala y no gastes de más en cuestiones que por el momento no necesitas o no es indispensable. Ciertas conversaciones o problemas que habían quedado sin resolver en el pasado comenzarán a tomar forma y llegar a conclusiones. Posiblemente se cancele una salida que habías planeado con amistades, jamás se pondrán de acuerdo. Hay una amistad a quien le gustas mucho, no dejes pasar esa oportunidad e identifica de quien se trata pues podría constituir tu felicidad. La vida te ha fregado mucho y prueba de eso es que te has hecho muy duro o dura de tu corazón, ya no permites que abusen de ti tan fácilmente y muchas veces dañas en defensa propia. No te tomes las cosas tan apecho y ve la vida de manera positiva.

Tauro

Cambios en tu temperamento y forma de ver la vida, se ven movimientos muy importantes, no descuides tus propósitos y metas de este año, recuerda que estas en la mejor etapa de lograr lo que te propongas, varias personas aparecerán como obstáculos, pero sabrás hacerlos un lado. Aprende a decir que no y no trates de quedar bien con todo el mundo no es necesario, primero estas tú, después tú y al final tú. Cuida lo que salga de tu boca pues tus comentarios podrías constituir un arma muy poderosa que podría dañar a la gente que más quieres. Cambios de planes de último momento. Ten presente que la vida es muy corta así que trata de no darle importancia a la gente que solo busca desprestigiarte con comentarios falsos y negativos. Te viene una persona de piel blanca a tu vida, cambiará mucho tu forma de ser. Cuídate de golpes y caídas. Te vienen movimientos buenos en el área de los dineros, cuídate de fracasos en el área laboral pues estarán a la orden del día. Si has subido de peso deja de quejarte y mejor ponte las pilas y dale a la dieta y al gym pues será la única manera en que lograrás tener el cuerpo que quieres y deseas.

Aries

Te vienen cambios importantes en los cuales comenzarás a ver a las personas a secas, sin disfraces y tal como son. Si eres soltero o soltera no te pongas triste, recuerda que tienes todo para darle vuelo a la hilacha y disfrutar tu soltería sin tener que dar explicaciones. Si tienes una relación vienen problemas, te sentirás decepcionado o decepcionada de tu pareja debido a ciertas actitudes que ha tomado, ha cambiado mucho últimamente y su manera de comunicarse contigo ya no es la misma, vienen olvidos de fechas importantes que te van a poner de mal humor, si sientes que en lugar de ir avanzando vas retrocediendo no vale la pena que sigas alimentando algo que ya no tiene futuro. Es importante que pongas mucha atención a tus sueños pues serán premonitorios y te revelarán grandes verdades las cuales desconocías. Ten cuidado en esperar más de las personas pues hay muchas que no están dispuestas a dar nada o regresar lo que les has dado y ofrecido. Es importante que te mentalices qué es lo que quieres en tu vida y como lo conseguirás, ten presente que lo único que cae del cielo es la lluvia así que no te conformes ni esperes que las cosas lleguen tienes que ir por ellas. Reencuentro con personas de tu pasado en próximos días, recordarán viejos momentos.

Sagitario

Cambios de planes de último momento, la llegada de una amistad de piel blanca que te dará grandes lecciones en estos días. No descuides tu salud pues estará muy expuesto o expuesta a infecciones en estos días. Es probable que la vida te ponga una prueba muy grande la cual te hará valorar a muchas personas que te rodean. Embarazo de amistad se aproxima y la separación en alguien cercano. En pocos días comenzarás a ver grandes cambios en tu vida, la llegada de nuevas personas que guiarán tus pasos y la posibilidad de emprender un nuevo trabajo. Si estas soltero o soltera hay muchas posibilidades de que en los próximos días conozcas a alguien que te va a cambiar tu manera de percepción ante los demás. Trata de no alejarte de esas personas que han estado ahí contigo incondicionalmente, recuerda que lo que esas personas hacen por ti, nadie más lo va a hacer. No temas a las pruebas que te pondrá la vida pues son las que te harán una persona más fuerte. Comenzarás a planear un viaje en el cual te pa pasarás de la mejor manera. No dudes en tus metas y planes, algunas veces te da pavor perder algo cuando no has ganado nada. Amores de una noche se presentan y conflicto y malos entendidos con persona de tu familia. Cuídate de cambios en tu salud pues podrías enfermar en estos días e ir a dar hasta el hospital.

Capricornio

Es probable que la vida te vuelva a poner en una situación algo compleja pero no te sientas mal ni reniegues de ella pues te enseñará grandes cosas entre ellas a madurar y lograr tus metas y objetivos. Es momento de grandes cambios en los dineros pues viene la inversión en un negocio que te va a beneficiar demasiado, solo debes de ser muy inteligente para no cometer tonterías. El cambio que esperabas en lo laboral ha llegado con muchas opciones, recuerda que la correcta será esa que te dicte tu corazón, algunas veces es mejor ir por algo que ya se conoce que por algo nuevo. Cambios en tu forma de ver la vida y de último momento pues madurarás tanto que ya las palabras no te importan sino los hechos. No descuides tu figura, hay que ponerle muchas ganas. Momento de grandes cambios en tu vida, aprende a valorar a las personas que te rodean porque el día de mañana será demasiado tarde para hacerlo. Recuerda que si no hay admiración no habrá amor solo amistad. Cuida más lo que sale de tu boca, podrías cometer una imprudencia y afectar. Te vienen oportunidades en negocios y salidas de la ciudad.

Acuario

Debes aprender a creer más en las personas que aparecerán no significa que te van a volver a traicionar como ya lo hicieron otras en tu pasado. Cuidado con robos o perdidas pues se ven más presentes que nunca sobre todo a la hora de salir al trabajo o ir a la escuela. Debes aprender a poner en orden lo que traes en tu cabeza pues andas demasiado perdido que al poco tiempo cometerás errores que lamentarás en muy poco tiempo. Momentos de poner las cartas sobre la mesa si estas saliendo con alguien y decirle y expresarle lo que quiere y buscas para que no se confunda ni pierda en el camino. Es momento de cambiar tu forma de ser y buscar maneras de solucionar todos esos problemas que te han detenido en tu camino. Es probable que haya muchos cambios en tus sentimientos y lo que era amor pase a ser costumbre o agradecimiento. No permitas que la vida te cobre factura dos veces así que aprende de la lección para no volver a cometer las mismas fregaderas. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Un viaje se va a cancelar y no va a salir como has esperado debido a problemas de dinero o por cancelación de amistades. Ten mucho cuidado con cambios de última hora los cuales te van a afectar en el área de los dineros, se más cuidadoso con cuestiones que tienen que ver con inversiones con personas que acabas de conocer pues no te van a ayudar en nada.

Piscis

La vida es justa y en el momento exacto comenzará a darte todo eso que en algún momento de la vida pediste pero que no se pudo dar o concretar. Es momento de creer en tus sueños y metas y no dejar nada para otro día o te vas a lamentar al no ver los resultados pronto. Cuidado con caer en cuestiones de celos e inseguridades con tu pareja en caso de tener. En la medida que des comenzarás a recibir, no es momento que te quedes con ganas de nada sino de disfrutar la vida al máximo y vivir como si fuera el ultimo día. Cuidado con tu estado de ánimo el cual no te ayuda mucho y hace que tus sueños se caigan o cancelen. Debes de creer en las oportunidades que la vida te está brindando y no desaprovecharlas porque de lo contrario no volverán a suceder. No pretendas cambiar tu forma de ser por quienes no les gusta o parece, deja que se los lleve la fregada y si no les parece que le sigan buscando. Cuidado con noticias del extranjero las cuales no serán muy alentadoras y vendrán de familiares. Tienes todo para estar bien y tener una vida exitosa, pero te has dejado llevar por comentarios tontos de otras personas que han buscado dañarte o ponerte de malas.