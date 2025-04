Manelyk habla abiertamente sobre el aborto que tuvo y explica las razones de su decisión

Manelyk González, conocida por su participación en “La casa de los famosos All-Stars“ y su destacada carrera como empresaria e influencer, sorprendió recientemente al abrir su corazón sobre momentos muy personales de su vida, incluyendo una dolorosa decisión que tomó en el pasado.

Durante una emotiva conversación en el reality show, Manelyk recordó uno de los episodios decisivos de su vida, cuando quedó embarazada y decidió terminar con el embarazo ya que tenía otros planes en ese momento.

“Cuando empecé a ser famosa, exitosa, quedé embarazada y tomé la decisión de no tener a este bebé porque me iba a arruinar la vida, me iba a arruinar la carrera, estaba empezando”, confesó. Aunque en su momento pensó que era lo mejor, hoy, desde una perspectiva más madura, no oculta que sigue reflexionando sobre aquella elección. “No sé si fue la mejor decisión, no sé si pude haber tomado la decisión contraria, pero sí es algo que me hubiera gustado pensarlo un poquito más”, reconoció.

Con una honestidad poco habitual en el mundo del espectáculo, Manelyk se mostró vulnerable y dispuesta a compartir aspectos de su historia que pocas veces había mencionado. Además de hablar sobre su aborto, abordó otro momento doloroso de su pasado: un intento de abuso que sufrió en su niñez.

“Hay una etapa muy difícil en mi vida que yo intenté olvidar. Cuando era niña hubo un intento de abuso sexual”, relató. En ese entonces, sin comprender del todo lo que sucedía, optó por el silencio, un mecanismo que, confesó, terminó pesándole más adelante. “Cuando recordé este suceso fue como que se me cayó toda mi máscara”, contó, haciendo referencia a la forma en que ese recuerdo reconfiguró su identidad.

La influencer detalló que le llevó alrededor de cinco años poder hablar del tema sin sentimientos de culpa, enfrentándose a episodios de ansiedad y depresión en el proceso.

Hoy, Manelyk asume su historia con fuerza, dejando claro que cada experiencia, por más dolorosa que haya sido, ha contribuido a forjar la mujer que es actualmente.

