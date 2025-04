Tyler Glasnow enciende las alarmas en los Dodgers con nueva lesión

Los Angeles Dodgers enfrentan un nuevo golpe en su rotación: Tyler Glasnow abandonó su apertura del domingo contra los Pittsburgh Pirates debido a molestias en el hombro derecho, antes de iniciar el segundo inning.

Aunque los Dodgers lograron reponerse de un temprano déficit de 2-0 para imponerse 9-2 en el cierre de la serie, la preocupación se instaló en el equipo tras la salida temprana de Glasnow.

El derecho recientemente también había salido de una apertura ante los Texas Rangers por calambres en la pierna.

“Llevo así unos años. Intento encontrar la manera de mantenerme sano y hago lo que puedo. Simplemente no tengo la solución ahora mismo, y creo que eso es lo más frustrante. No es que no lo intente. Simplemente se está volviendo un poco agotador a estas alturas”, expresó Glasnow tras su salida.

Actualmente, la organización no planea realizar una resonancia magnética a Glasnow, aunque el mánager Dave Roberts reconoció que enviarlo a la lista de lesionados es una “fuerte posibilidad”.

“Hasta que sintamos que puede volver y ser el lanzador que sabemos que es capaz de ser, la lista de lesionados es definitivamente una conversación”, expresó Roberts tras el juego.

Otra baja sensible en la rotación de los Dodgers

El zurdo Blake Snell, reciente fichaje estelar, también se encuentra en la lista de lesionados debido a inflamación en el hombro. Aunque sufrió un contratiempo en su rehabilitación, una resonancia no mostró daños adicionales, generando algo de alivio.

Por su parte, Glasnow no mostró una buena cara desde el inicio de su apertura contra los Piratas.

En el primer inning del domingo, Glasnow permitió jonrones consecutivos a Andrew McCutchen y Enmanuel Valdez, y aunque intentó calentar para el segundo episodio, fue retirado tras una revisión del cuerpo técnico. El derecho Ben Casparius tomó su lugar en el montículo.

Con dos huecos en la rotación, los Dodgers planean recurrir al bullpen para el juego del martes contra los Miami Marlins, mientras que Tony Gonsolin ?recién recuperado de cirugía Tommy John? está programado para lanzar el miércoles.

