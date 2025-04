¿Necesitas una dosis de refuerzo contra el sarampión?

Con el aumento del sarampión en Estados Unidos, a continuación te indicamos cómo saber si estás debidamente protegido

By Kevin Loria

Un brote de sarampión que comenzó en enero ha enfermado a cientos de personas, con brotes más pequeños y casos dispersos por todo Estados Unidos, desde Florida hasta Alaska. Al menos dos niños han muerto.

Con el aumento de casos de este virus altamente contagioso en todo el país, es un buen momento para considerar si estás debidamente protegido, dice la doctora Tina Tan, profesora de pediatría en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago y presidenta de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas.

Aunque muchos estadounidenses están completamente protegidos, algunos podrían beneficiarse de una dosis de refuerzo, dependiendo de cuándo se vacunaron, si hay un brote activo en la zona y si se han sometido a ciertos tratamientos médicos (como un trasplante de médula ósea) que pueden eliminar la inmunidad adquirida previamente.

A continuación, te explicamos cómo saber si una dosis de refuerzo contra el sarampión es adecuada para ti. (Para saber más sobre cuándo conviene administrar una dosis temprana a un bebé no vacunado, consulta nuestro artículo anterior).

Por qué el sarampión es tan peligroso

El sarampión es uno de los virus más contagiosos que conocemos, según la doctora Amy K. Winter, profesora adjunta de epidemiología y bioestadística en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Georgia en Atenas, quien habló en una conferencia de prensa en marzo organizada por SciLine.

En una comunidad sin inmunidad, se espera que cada caso de sarampión se propague a entre 12 y 18 personas, lo que lo hace más contagioso que la gripe, la varicela o el COVID-19. Una infección de sarampión puede ser grave. Antes de que se introdujera la vacuna, se producían entre tres y cuatro millones de infecciones al año, que provocaban entre 400 y 500 muertes, 48,000 hospitalizaciones y 1,000 casos de inflamación cerebral peligrosa y potencialmente dañina cada año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La primera vacuna se introdujo en 1963, y en 1968 se consiguió una vacuna más eficaz. Un brote en 1989 motivó la recomendación de que los niños recibieran una segunda dosis de la vacuna. (Una dosis de la vacuna actual contra el sarampión tiene una eficacia del 93%; dos dosis, una eficacia del 97%). En el año 2000, el virus se declaró erradicado en Estados Unidos, lo que significa que ningún brote en el país se extendió durante más de 12 meses. Sin embargo, ha seguido circulando regularmente en países con menor vacunación en todo el mundo.

Debido a que el sarampión es tan contagioso, los expertos en enfermedades infecciosas afirman que el 95% de las personas deben vacunarse para prevenir su propagación (por ejemplo, de un viajero infectado), especialmente entre quienes no pueden vacunarse, como los bebés muy pequeños y las personas inmunodeprimidas.

Cada año se producen brotes de sarampión entre los estadounidenses, generalmente cuando se introduce un caso. Y desde la pandemia de COVID-19, las tasas de vacunación entre los niños en edad preescolar han caído por debajo del 95%, dice Tan. A medida que disminuyen las tasas de vacunación, aumenta el riesgo de brotes y transmisión sostenida. En algunas comunidades, las tasas de vacunación están muy por debajo del nivel requerido para una protección adecuada, lo que crea una apertura vulnerable para los brotes actuales en curso.

Quién no necesita una dosis de refuerzo

Si ya recibiste dos dosis de la vacuna actual, no necesitas una dosis de refuerzo. Esto se aplica generalmente a las personas nacidas en Estados Unidos en 1989 o después.

Si naciste antes de 1957, por lo general tampoco necesitas una dosis de refuerzo, ya que se supone que casi todas las personas nacidas antes de esa fecha tuvieron sarampión en algún momento, y la protección adquirida por infección también se considera de por vida. Hay una excepción: los profesionales de la salud nacidos antes de 1957 deberían considerar recibir una dosis de refuerzo contra el sarampión si aún no la han recibido, ya que su riesgo de exposición es mayor que el de una persona promedio.

Quién necesita definitivamente una dosis de refuerzo

Si te vacunaste antes de 1968. Las personas vacunadas antes de 1968 (entre la introducción de la vacuna en 1963 y 1967) probablemente recibieron una vacuna elaborada con un virus del sarampión inactivado, que era menos eficaz que la vacuna que la reemplazó en 1968. Según los CDC, estas personas deberían volverse a vacunar con una vacuna moderna. Si no estás seguro de cuándo recibiste la dosis, consulta la siguiente sección para personas que no están seguras de su estado de vacunación.

Quién podría necesitar una dosis de refuerzo

Si solo recibiste una dosis, como probablemente ocurrió con las personas vacunadas antes de 1990. Según los CDC, la mayoría de los adultos sanos en esta categoría probablemente no necesiten otra dosis. La necesidad de una dosis de refuerzo suele determinarse caso por caso; consulta con tu profesional de la salud si crees que cumples los requisitos. Entre quienes podrían beneficiarse de una segunda dosis se incluyen:

Los profesionales de la salud con mayor riesgo de exposición al sarampión que el público en general deberían recibir una segunda dosis si aún no la han recibido.

Viajeros : si planeas viajar fuera de Estados Unidos y no recibiste una segunda dosis de niño, consulta con tu médico sobre la posibilidad de recibirla.

Personas en una zona con un brote activo : si vives en una : si vives en una zona con un brote activo , deberías recibir una segunda dosis si no la recibiste de niño, dice Tan.

Personas que viven con una persona inmunodeprimida: si alguien en tu hogar está inmunodeprimido, deberías recibir una segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) para protegerlo, dice Tan. Según los CDC, las personas inmunodeprimidas tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones graves si se exponen al sarampión.

Si has recibido ciertos tratamientos médicos: algunas personas podrían necesitar vacunarse de nuevo, incluso si recibieron todas sus vacunas de niños. Por ejemplo, quienes se han sometido a un tratamiento contra el cáncer pueden perder la inmunidad a enfermedades contra las que ya estaban vacunados. Esto es especialmente cierto si se sometieron a ciertos tratamientos, como un trasplante de médula ósea, un trasplante de células madre o una terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T).

Si has recibido tratamiento contra el cáncer, habla con tu médico sobre si necesitas vacunarte nuevamente y cuándo puedes hacerlo; es posible que quieran hacerte ciertas pruebas para verificar tu estado inmunitario y deberás esperar cierto tiempo después de completar tu tratamiento antes de poder vacunarte.

Si no conoces tu estado de vacunación: es probable que tu estado o el estado donde creciste tengan tu registro de vacunación. Puedes intentar buscarlo en el sitio web del gobierno estatal o verificar si tus padres o tu antiguo pediatra lo tienen. Si no puedes averiguarlo, deberías vacunarte, según los CDC, sobre todo si viajas al extranjero. Incluso si resulta que ya te vacunaste y eres inmune, recibir otra dosis es seguro.

Aunque es técnicamente posible hacerse un análisis de sangre, conocido como prueba de anticuerpos contra el sarampión, para determinar el estado inmunitario, en general no se recomienda. No es un indicador confiable de la inmunidad a largo plazo y los resultados pueden ser engañosos, dice Tan. Esto se debe a que las pruebas miden únicamente el nivel de anticuerpos en la sangre, pero la inmunidad también involucra a otras partes del sistema inmunitario, como las células B y T de memoria. Estas células desempeñan un papel fundamental en la protección contra el sarampión y no se evalúan mediante una prueba de anticuerpos, por lo que los resultados podrían indicar que una persona no está adecuadamente protegida, incluso cuando sí lo está.

