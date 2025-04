Abogado asegura que hija de Dulce es la heredera universal de la cantante

El abogado Gerardo Rincón, quien representa a Romina, la hija de Dulce, rompió el silencio y aseguró el entrevista que la joven es la heredera universal de la fallecida cantante.

El litigante habló sobre este tema en una conversación exclusiva que tuvo con Javier Ceriani para su programa de YouTube, en donde defendió el rol de su clienta en el testamento de la intérprete.

“Gerardo Rincón, abogado de Romina, hija de Dulce, nos confirma en exclusiva que ella es la heredera universal”, publicó Javier Ceriani en su cuenta Instagram.

Su publicación estuvo acompañada de un video con las declaraciones del litigante, quien defendió los bienes que la cantante le habría heredado a su única hija.

“Yo tengo en mis manos el testamento. Es heredera universal, es hija única, pero no se vale hablar mal legalmente con tal de obtener ingresos, visitas o popularidad, eso no es correcto”, reclamó la defensa de Romina.

El abogado alegó que la verdad y la última voluntad de Dulce los avala por lo que están convencidos de que todo saldrá bien.

“No hay nada que discutir, sin embargo, no vamos a pasar por alto que agredan a ninguna mujer, no nada más a Romina, a ninguna, eso no es de caballeros”, reclamó el litigante ante los obstáculos y agresiones con las que se ha topado la joven tras la muerte de su madre.

