Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de abril de 2025

ESCORPION

Mucho cuidado con resfriados y enfermedades respiratorias. Vienen muchos momentos de grandes cambios en tu vida pues te vas a hacer muy perris en este periodo al punto de lastimar a personas que ni la deben ni la temen. Una amistad mostrará el cobre y te va a decepcionar mucho, ni te preocupes que la vida no se va a detener, deja que siga su curso y cada quien, por su lado, no debes preocuparte tanto por esas cuestiones, algunas veces te tomas las cosas muy apecho, ya regresará cuando menos lo imagines. Aprende a enfrentar el mundo y decir lo que sientes, ya no es momento de guardarte nada. Personas nuevas llegan entre ellos un hombre piel clara el cual te meterá en problemas en el área familiar o laboral, ten cuidado y mantén siempre tu guardia alerta. Tu buen corazón podría hacerte cometer grandes errores, hay personas muy perras e infelices que te han lastimado en tu pasado y podrían seguir lastimándote y haciendo daño, necesitas ponerte las pilas y ya no permitir que te jueguen el dedo en la boca.

LIBRA

Te vienen grandes cambios en tu vida, te cansarás de ciertas personas a las cuales mandarás a freír espárragos más pronto de lo que te imaginas. Te vienen cambios en tus pensamientos pues podrías madurar mucho y comenzar a mandar, pero si bien lejos a quien te estorba, no des pie a chismes o comentarios negativos hacia tu persona. Te vas a enterar de una noticia en próximos días sobre una amistad que te va a sacar mucho de onda, probablemente ha estado soltando la lengua sobre ciertos secretos que sabe de ti, aprende a no contar nada de tu intimidad a cualquier persona. Te viene un dinero extra y la posibilidad de concretar una cita con una persona que conocerás en próximas fechas, trata de llevarte las cosas del corazón de manera lenta y no tan aprisa o vas a salir muy dañado o dañada. Es momento que te despojes de cuanto pasado te agobie y no te deje avanzar, si sigues recriminando cada uno de tus errores jamás lograrás nada, ya no tengas miedo de enfrentar lo que viene y de aceptar las nuevas oportunidades.

VIRGO

Llega un cambio que has esperado desde hace mucho tiempo, aprovéchalo y sácale buena partida pues emocionalmente te va a atraer a una persona que cambiará tu mundo y sobre todo la parte de la economía y ni que decir de la caricia. Es probable que Dios te ponga una prueba muy complicada la cual te va a enseñar grandes cosas, aprende de cada situación. Se visualiza un embarazo en la familia y la posibilidad de la llegada de visitas de tierras lejanas. Una llamada te alegrará mucho. Hay cambios buenos en tus planes, tomarás nuevos caminos debido a que ciertas situaciones y personas harán que así suceda. Te vas a enterar de una gran verdad sobre una persona, a pesar de que te negabas a creer eso de él o ella al final todo saldrá cierto. Te meterán en chismes. Si esa persona que te interesa no hace nada por ti y todo se traduce solo en celos y confrontaciones no vale la pena seguir ahí, corta de tajo esa “relación” y busca a alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar lo mismo que tu ofreces.

LEO

No te dejes manipular por personas tontas sin qué hacer que solo quieran verte derrotado o derrotada, la vida te llenará de nuevas sorpresas en estos días pues una amistad regresará del pasado con la cola entre las patas y hasta podría humillarse ante ti para lograr sus objetivos. Ponte ya las pilas deja la flojera a un lado, la vida te está llenando de nuevas oportunidades en muchos aspectos de tu vida sin embargo por estar esperando a quien nunca llegará las estas dejando pasar. Siéntete el ser más importante del mundo pues lo eres para ti, que nadie te baje de nivel y no vuelvas a bajar al suelo al menos que sea para levantar a alguien que realmente merece que le ayudes. Ya no descuides tu imagen por atender la vida de otras personas, necesitas ejercitarte más y ponerte las pilas para que estés en forma. Movimientos en tu manera de ver la vida, te la tomarás más a la ligera y te darás cuenta de lo fácil que es ser feliz, aprovecha esta racha y no te quedes con ganas de nada.

CÁNCER

Si tienes ya una relación pon mucha atención a la actitud de tu pareja, guarda algo y no sabe cómo decírtelo. Ya despabílate y sigue tu camino y tu vida, tienes unos mil ochomiles de motivos para ser feliz, pero los dejas ir por atender la vida de otras personas que no te dejan nada de provecho. Ten cuidado con cambios en tu estado de ánimo podrías perder buenas amistades. Hay muchas probabilidades de que te cachen con las manos en la masa puede ser en asuntos de infidelidad, de dineros o de mentiras, aguas con esas cuestiones que podrían hacerte perder grandes cosas. Familiar se enfermará, nada de gravedad saldrá bien de todo. No naciste pa dar explicaciones a nadie ni pa andar con esas cosas. Es importante que no te metas en problemas pues ahorita no está el horno para hacer pasteles, atiende más tus cuestiones personales y sentimentales y dedícale tiempo a tu bienestar físico que lo has tenido muy descuidado.

GÉMINIS

Días de mucha reflexión, mandarás bien lejos a unas personas que te han llenado el buche de piedritas. Nuevos amores se avecinan y con ellos mucha confusión en tu cabeza. Una caída o accidente se aproximan, carga un limón en tus cosas eso te ayudará a prevenir accidentes sobre todo automovilísticos. Te viene la oportunidad de mejorar en el aspecto de la economía y de reencontrarte con personas de tu pasado, te vas a dar cuenta lo bien que te ha ido a ti en comparación con los que te fregaron anteriormente. Un viaje se comenzará a planear y la posibilidad de iniciar negocio de ventas. No te limites en nada y trata de siempre ir por más y más. Amor de una noche que se convertirá en un error en tu vida se aproxima. Si no quieres subir de peso ponte las pilas ya de una buena ve, ve al gym a la zumba o lo que sea, pero deja de estar echado o echada.

TAURO

Ten cuidado con persona de piel aperlada y morena llegarán con malas intenciones ten mucho cuidado porque te meterá en problemas de familia. Recuerda que la felicidad está por llegar a tu vida, pero necesitas echarle muchas ganas pues podrías dejarla ir por estar atendiendo la vida de quien no te merece y no hace absolutamente nada por conservarte en su vida. Ten mucho cuidado con la manera en que te relacionas con nuevas personas, podrías cometer un grave error, no les des la confianza tan pronto o caerás en errores muy fuertes. Te viene dinero extra y grandes compras, no gastes más de lo que tienes y llévate las cosas tranquilas. Si tienes ya pareja una noticia los va a unir más que nunca. Oportunidades de crecimiento en el área laboral, te van a llegar nuevos amores en tu vida los cuales tendrás hasta para escoger. Si tienes ya una relación no te sientas presionado o presionada y trata de darle el tiempo que merece, algunas veces se cansa o se siente solo o sola cuando no debe de ser así, cuando te mires en un espejo y no te encuentres considérate realmente una persona sola.

ARIES

Sanarás heridas de tu pasado y sabrás aprender de cada uno de tus errores. Ya no trates de manipular las cosas a tu manera, eres muy de esas personas que mueven las cosas a tu manera conseguir algo. Es momento que cambies tu manera de pensar y veas la vida de forma distinta, tu felicidad radica en ti y no en el vecino o en una amistad o alguien que te gusta, recuerda darte tu lugar que no cualquiera persona merece tenerte en su vida. Ten cuidado con las cuestiones que tienen que ver con el corazón, eres bien raro o rara pues al principio cuando tienes la posibilidad de ser feliz te haces él o la difícil y cuando por fin te decides esa persona ya ha perdido el interés por ti. Aprende a dormir más y no desvelarte tanto pues a la larga te va a fregar con lo que viene siendo la arruga prematura, es momento que cuides más tu imagen y le eches todas las ganas para que te conserves en el mejor estado.

SAGITARIO

Si tienes una relación debes aprender que ni tu propia pareja puede limitar tus sueños y ganas de volar y si lo hace no es alguien que te merezca. Amores del pasado seguirán apareciendo sin embargo es probable que te sientas incomodo al darte cuenta de que tus sentimientos ya no son los mismo. Reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te la pasarás de la mejor manera. No te encariñes con la piedra, se te da mucho eso, disfruta el momento y si no funciona next. Recuerda que el alcohol no es agua así que si has estado tomando de más bájale dos rayitas o te meterás en problemas más adelante o te va a afectar tu salud. Te viene una entrada muy buen de dinero que te va a ayudar mucho a sacar unos pagos, debes saber aprovecharlo para que no te metas en problemas económicos al finalizar el mes que entra. Tu buen corazón va a traer mucho a las personas que te rodean, deja de ser tan vengativo y mejor pon atención a lo que la vida te pone en frente quien te hizo daño tarde o temprano lo pagará y de la peor manera.

CAPRICORNIO

Tienes que ponerte las pilas en tu vida y dejar de tratar de resolverle la vida a todo mundo y comenzar por resolver la tuya. Déjate de cosas del pasado ya no pienses en lo que no fue sino en lo que está llegando a tu vida, comete al mundo, se feliz, disfruta, ve por lo que quieres y no esperes que te caiga del cielo que eso nunca sucederá. Recuerda que la vida es bien corta y tienes que aprovechar todo lo que te pone a tu paso. Cuídate de dolores de piernas e infecciones de garganta. Días en los cuales desearás no levantarte, las depresiones no nacieron para ti, aprende a ser feliz con lo que te llega y tienes, sal de fiesta, disfruta el hecho de tener vida y si algo no te gusta cámbialo. Ya viene ese sueño materializado que tanto has anhelado, recuerda que la constancia será la forma exacta para conseguir lo que quieres, el problema aquí es que te desesperas por no poder conseguir lo que quieres a la brevedad. Momento de tomar el toro por los cuernos, enfrenta lo que tiene que venir y no te limites en tus decisiones, quien está en tu vida estará por su gusto y no por la fuerza.

ACUARIO

Desconfía más de quien solo se aparece cuando tiene ganas y no cuando se le necesita, tienes un corazón bueno y sabes bien lo que quieres en tu vida, pero algunas veces cometes errores tan tontos que son imperdonables. Cambia de estado de ánimo y se más positivo o positiva en tu vida, recuerda que tu signo suele atraer mucho lo que piensa o desea y más en las cuestiones negativas. Te llega buena noticia en la economía. Amate más, quiérete más que nadie lo va a hacer por ti, tienes que subir más tu autoestima. Amores nuevos se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje. Dos amores llegarán y te sentirás confundido o confundida al no saber a quién elegir. Se te cae negocio que tenías en mente debido a envidias de personas. Si tienes ya una pareja se ven celos y desconfianza, recuerda que tienes que mostrar seguridad y no caer en esas tonterías de desconfianza que tarde o temprano terminarán afectándote. Ya no permitas que tu desconfianza en ti te cebe tus sueños, tienes todo para concretar un negocio y tener estabilidad tanto emocional como económica, pero sueles gastar el dinero, así como llega.

PISCIS

Cuídate con cambios laborales podrían no ser lo más adecuado en estos momentos. Sueles pensar muchas cosas antes de dormir y te deprimes mucho, no pienses en cuestiones del futuro que son inciertas y que quizás no lleguen, aprende a vivir en tu presente y ser feliz ahora que lo puedes, amistad le será infiel a tu pareja y te lo hará saber. Hay movimientos en cuestiones de la familia, podría surgir un problema debido a chismes que han llegado a ustedes, no permitan que las habladurías de otras personas los afecten, trata de ser más canijo en esas cuestiones. Posibilidades de relacionarte con nuevas personas que te enseñarán grandes lecciones. Vienen problemas o discusiones con familiares debido a malentendidos, ten cuidado con esas cuestiones pues podrías cometer una indiscreción o dañar a quien importa. Estas lleno de amistades falsas las cuales con el tiempo empezarás a desechar de tu vida. Es momento de cambios en tu vida los cuales vayan dirigidos a mejorar en todas esas áreas en las que has estado estancado. No te dejes llevar por chismes en la familia que podrían venir a ponerte de malas. Dinero en puerta, ten cuidado con infidelidad en relaciones amorosas.