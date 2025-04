Trabajadores e inmigrantes organizan protestas con fuerte mensaje a Trump: “Hacemos que Estados Unidos funcione”

Decenas sindicatos y organizaciones civiles en defensa de inmigrantes, derechos civiles, derechos de las mujeres, acceso a la educación, derechos de la comunidad LGBTQIA+, entre otros, organizan marchas y mítines este 1 de mayo en todo Estados Unidos, para expresar su rechazo a políticas del presidente Donald Trump.

Las convocatorias surgen en forma local, a nivel de ciudades o estatal, pero un mapa nacional muestra que habrá al menos una movilización en los 50 estados, pero en algunos habrá varias acciones en distintos horarios.

Algunas de las movilizaciones más grandes son convocadas por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), que integra a trabajadores multiculturales, y cuentan con un número significativo de inmigrantes desde su surgimiento en Chicago, Illinois. Actualmente, la organización a nivel nacional señala que el 50% de sus miembros son inmigrantes, pero los porcentajes por estados varían, por ejemplo en el Local 1, el el 30% de sus miembros son inmigrantes, incluida gente con Estatus de Protección Temporal (TPS) y otras visas.

Las marchas clave serán en Washington D.C., Chicago, Denver, Seattle y Los Ángeles, según SEIU, pero hay 30 ciudades donde habrá movilizaciones para defender los derechos de los inmigrantes y los trabajadores este Día del Trabajo, el cual se celebra en varias partes del mundo.

“No cejaremos en nuestra lucha por sindicatos para todos, salarios dignos de al menos $25 por hora, la protección de Medicaid y la unidad con las familias inmigrantes contra quienes buscan dividirnos”, dice la organización en su convocatoria. “Juntos, sin importar la raza, la etnia y el género, estamos construyendo el poder de los trabajadores y el poder político para lograr el futuro que todos merecemos: uno con buenos empleos, atención médica de calidad y comunidades donde todos puedan prosperar con alegría, amor y descanso”.

“Hacemos que Estados Unidos funcione” es el lema de los sindicalistas y trabajadores inmigrantes que participan en la movilización.

“El Primero de Mayo, los miembros del SEIU de todo el país se unen para decir: los derechos de los inmigrantes son derechos de los trabajadores. Les estamos llevando la lucha a los multimillonarios y políticos que intentan dividirnos con miedo y mentiras”, dijo April Verrett, presidenta del sindicato. “Sabemos la verdad: un ataque contra los trabajadores inmigrantes es un ataque contra todos los trabajadores”.

La convocatoria #MayDayStrong reporta protestas en todo Estados Unidos. Crédito: maydaystrong.org | Cortesía

En Los Ángeles, California, la Coalición del Primero de Mayo de Los Ángeles, compuesta por miles de trabajadores y residentes de Los Ángeles y más de 85 organizaciones comunitarias y sindicatos, conmemorará el Día Internacional de los Trabajadores bajo el lema “¡Una lucha, una lucha, trabajadores unidos!”.

“Se espera que esta manifestación de solidaridad de un amplio sector de trabajadores e inmigrantes de Los Ángeles sea una de las movilizaciones más grandes del año, exigiendo la rendición de cuentas de los funcionarios electos en todos los niveles y la protección de los derechos de los trabajadores e inmigrantes”, dice la convocatoria del grupo.

Diversos grupos en defensa de inmigrantes

La organización nacional Fuerza Migrante confirmó a este diario que varios de sus miembros participarán en movilizaciones a nivel nacional.

“Integrantes del movimiento binacional de Fuerza Migrante confirmaron su participación en las marchas del Día Internacional del Trabajo que se realizarán en distintas ciudades del país”, dijo una portavoz del grupo. “Todos los esfuerzos suman y debemos rechazar el discurso que busca criminalizar a los inmigrantes. Hacemos un llamado a la unidad y a insistir en una regularización migratoria integral. Las políticas discriminatorias solo afectan a quienes sostienen con su trabajo sectores clave de la economía nacional”.

La convocatoria de may1dayofaction.org enlista algunas de las manifestaciones. Crédito: may1dayofaction.org | Cortesía

En Nueva York, varias organizaciones, como NYC CLC, AFL-CIO, NYIC, CWA Distrito Uno, NDLON, Make the Road, LiUNA Local 79, Strong Economy for All, Federal Union Network, AFGE y otras, copatrocinan el llamado a manifestarse en Foley Square a las 4:30 p.m. local con el mensaje #MayDayStrong.

“Miles de trabajadores, inmigrantes, inquilinos, padres, estudiantes, familias y miembros de la comunidad de los cinco distritos se unirán a una jornada nacional de acción para exigir inversión en la vida de los trabajadores, no en las cuentas bancarias de los multimillonarios”, dice la convocatoria.

Las demandas de las convocatorias a nivel nacional son similares: apoyar a los trabajadores, no a los multimillonarios; detener el ataque a los derechos de los trabajadores y los despidos masivos de funcionarios; evitar los recortes a Medicaid, SNAP, Seguro Social, entre otros.

Cómo participar

Las personas interesadas en participar en estas movilizaciones pueden consultar puntos de reunión en las siguientes páginas web:

1. may1dayofaction.org

2. maydaystrong.org