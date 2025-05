Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de mayo de 2025

ESCORPION

Una nueva amistad se aproxima te hará entender muchas cosas que antes no veías. La gente no te da de comer y ya estas bastante maduro para vivir de las miserias que te pudieran ofrecer. Se avecinan cambios en tu forma de actuar con ciertas personas y con justa razón, perderás la venda de la cara y comenzarás a tratarlos como se merecen. Le darás la razón a ese chisme que llegó a tus oídos y que te costaba creer sobre cierta persona pues las pruebas que te mostrarán y la vida te pondrá, te abrirán tus ojos en esta primera semana del mayo. Viajes se aproximan y reencuentro con ex amor, podría volver a nacer algo. Cierta situación del pasado te podría crear conflicto. Es momento de iniciar de cero y mostrarle al mundo, pero sobre todo a ti quién eres y lo que puedes lograr. Tu estabilidad emocional va a depender de tus ganas de salir adelante. Posibilidad de cambio de residencia. Es posible que llegue una oportunidad de cambio laboral, estarás algo tenso o tensa al no saber qué decisión tomar, agarra el toro por los cuernos y haz lo que te dicte tu corazón.

LIBRA

Ten presente que tú no naciste pa rogarle a nadie sino pa que te rueguen así que aprende a quererte y tomar el lugar que te corresponde. Expareja te ha pensado mucho y debido a eso tendrás un sueño con él o ella. Si tienes pareja trata de controlar tu humor y no traer pleitos del pasado al presente. Date la oportunidad de salir y conocer a más personas, la vida pondrá en tu camino a la persona correcta que te hará sentir especial y quitar todos esos miedos que no te han permitido avanzar, deja que la vida y el tiempo haga su trabajo, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y esa persona llegará cuando tenga que llegar. Recuerda que la vida solo se vive una vez así que dale vuelo y aprende a ser feliz. Ya no te limites en nada ni vivas de rodillas por nadie. Es importante que cambies tu forma de pensar y veas por tus sueños y metas. Te vas a enterar de un embarazo y el rompimiento de una relación.

VIRGO

Los chismes estarán al por mayor y vendrán de personas que jamás imaginaste, que se te resbale ya todas esas cuestiones, mándalos lejos y no te preocupes que no vives de ellos. Antes de andar dando consejos arregla tu vida que se la está llevando la que te conté, eres muy de opinar de tos los temas, pero en el tema de tu vida que no se metan porque te conviertes en una perris sin nombre. Hay momentos en que te desesperas al no ver cumplidas tus metas, recuerda que lo único que caen del cielo es la lluvia, ponte las pilas y trabaja en lo que deseas que está por cumplirse. Te vas a enterar de una noticia inesperada que te va a poner de buenas. No confíes en personas que apenas y conoces se te da mucho soltar el buche y contar todos tus tops secret y después te andan metiendo en chismes. Cambios se avecinan en muchos terrenos, es importante que aprendas a no caer en tentaciones que podrían llevarte a cometer errores muy graves. Si tienes una relación déjate de celos, eres muy dramas de hacer tormentas en vasos de agua cuando no conoces ni como estuvo la realidad.

LEO

Es posible que sientas necesidad disculparte con una amistad porque la regaste hace tiempo, hazlo no te quedes con las ganas ya la vida se encargará de lo demás. Tu sentido de humor y forma de ver la vida constituyen un punto a tu favor pues eso llama mucho la atención de quienes te rodean, no te tomes las cosas tan apecho en las discusiones laborales y que se te resbalen los comentarios sobre todo si vienen de personas que no son nada. Si tienes una relación déjate de cosas y no andes demás. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos vas a bajar un poco de peso en estos días, oportunidad de mejorar los ingresos mediante un negocio que has traído en mente y que este año se consolida. Si te mandaron al lejos es momento de empezar de nuevo y aprender de esas experiencias, trata de conversar más con tu familia y aclarar a la brevedad cualquier mal entendido para que no se conviertan en una bomba de tiempo.

CÁNCER

Posibilidad de cambios de domicilio o realizarás un trámite. Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso podrías iniciar una etapa muy bella llena de mucho amor, pero eso va a depender de la actitud tuya y de tu pareja. Amor del pasado será recordado. En caso de estar soltero o soltera un nuevo amor podría aparecer en estos días, aparecerá mediante una amistad, te hará sentir cosas que pensabas que no existían. Te manejarás en un tono bastante positivo durante el día, aprovecha esa actitud para movilizarte y hacer grandes cambios. Ya no te permitas fracasar en nada y muéstrate a ti mismo y sobre todo al mundo entero hasta donde puedes llegar. Ten cuidado con la llegada de una amistad nueva, podrías enamorarte bien cañón por la forma en que te trata y al final darte cuenta de que esa persona ya tiene una relación. En las noches eres muy de deprimirte porque lo que no fue, vida solo tienes una y debes de vivirla cada día como si fuera el último día que te queda. Movimientos astrológicos te traerán bien pensativo si tienes pareja aprovecha estos cambios pues hay posibilidades de aflojar a finales de semana.

GÉMINIS

Viene un encuentro buenos con una persona que ha significado mucho para ti, que no te baje tus defensas ni te quite tu estabilidad. Tienes amistades que se la pasan de mal humor que ni ellos se aguantan y bien bipolares, aléjate de esas personas pues andarás como una esponja y podrían afectar tu aura y entorno al punto que al terminar el día empieces a caer en estados depresivos. Te manejarás en brujo o bruja en estos días pues con solo ver a la persona podrás darte cuenta las intenciones que pudieran tener contigo, es momento que aproveches esta racha para que pongas en su lugar y evidencies a esas personas que se la han pasado metiéndose en tu existencia. Ves la tempestad y no te hincas si ves que estas subiendo de peso bájale a las de harina y a los tacos y se te va a dificultar perder el peso que aumentes. Algunas veces tu forma de ser te hace entrar en conflicto con otras personas, eres algunas veces muy intenso o intensa y directo y eso les cala un mucho a los envidiosos no te límites y que te valga. Ten mucho cuidado con amores del pasado que retornan en este nuevo mes y que podrían llenarte de dolores de cabeza y preocupaciones.

TAURO

Aprende a dejar de criticar a tus amistades si ellas son muy de esas que les gusta andar de más cada fin de semana es muy su cosa, que no te cale que a ellas les vale y a ti no pues te importa mucho el qué dirán. Aprende a deslindarte de situaciones o problemas que no son tuyos, es momento de trabajar en tus proyectos y planes para este mes de mayo ya no esperes que pase más tiempo para realizarlos. Momentos importantes se aproximan entre ellos reencuentro familiar y te encontrarás a una persona que tienes tiempo de no ver. Es momento que visualices tu futuro pues con tu mente podrías atraer muchas cosas y ser que sucedan. Si tienes una relación debes aprender a respetar y creer en tu pareja sino hay confianza no tiene caso que sigas ahí perdiendo tu tiempo. Si tienes pareja recuerda que en la intimidad debes de ser perritzima y en el día una gran señora. No tienes por qué estar aguantando a nadie, bastante tienes con aguantar tu carácter que te cargas como para estar aguantando a gente que no tiene que hacer. Viene mucho jale, estrés, mortificaciones y más cuestiones que te dejarán bien cansado o cansada, pero con lana extra, ya no le llores a quien se fue y no quiso seguir.

ARIES

Ten cuidado con dos amistades de piel blanca, además de ser muy afloja todo andarán despotricando en tu contra y metiéndote en chismes muy feos. Viene un evento social y posibilidad de encamarte con amistad, aguas pues podrías enamorarte y al final no ser correspondido de la manera en que tu deseas. Si tienes una relación y esta va viento en popa pon mucha atención pues podrían venir celos y malos entendidos, eres muy de picarle el buche a tu pareja y no te hayas sin estar pelando por cosas que no fueron en tu año o cualquier situación, si desconfías entonces no sé qué haces ahí. Perderás una amistad por malentendidos y familiar lejano se acercará más a la familia, ten cuidado con hablar de más cuando no te pidan tu opinión. Ten presente que el alcohol no es agua, así que no te excedas. Días en los cuales comenzarás a ver la vida de manera diferente, a disfrutar y a darte cuenta de que la vida es muy corta para preocuparte por situaciones tontas. Si tienes pareja en la distancia vienen cambios importantes pues todo el tiempo invertido podría valer nada, ya que quizás no esté dispuesta esta persona a sacrificar su tiempo, dinero y esfuerzo en ti.

SAGITARIO

No confíes tanto en amistades que días vienen y días no muestran ni la nariz, cuida más tu imagen pues podría decepcionarte una persona muy importante para ti. Aprende a mantener lo que viene siendo la boca bien cerrada y no comentar nada y más cuando no sabes ni como estuvieron las cosas o de lo contrario podrían bufarte o meterte en problemas muy graves. Si tienes pareja y esta se ha mostrado distante has memoria sobre que has hecho para mejorar la relación, algunas veces lo material sale sobrando y el tiempo que le dedicas a tu pareja es lo más importante. Andarás en un tono bien cañón, vas a hablar mal de medio mundo y no te dejarás de nadie y está bien siempre y cuando no despotriques en contra de las personas que de verdad son importantes para ti pues luego andarás pidiendo disculpas. En cuestiones de amores cambios importantes pues estarás confundido y estarás viviendo entre dos hogares tan impares es decir podrías desarrollar sentimientos por dos personas y entrar en la melancolía por no saber a quién escoger recuerda que si te atontas terminarás como el perro de las dos tortas.

CAPRICORNIO

Podrías ser víctima de celos por parte de una amistad, algunas ocasiones muestra interés sentimental por ti y otros simplemente te ignora. Una fiesta en puerta y la llegada de una noticia especial. Amores nuevos se aproximan y la posibilidad de entablar una relación. Si quieres sentirte mejor y dejar en el pasado todas bipolaridades, enojos y esas cuestiones que no te dejan avanzar es momento que mandes a lejos a toda esa bola de gente que lejos de beneficiarte o ayudarte a estar bien solo te llenan tu cerebro y tu vida de piedritas. En tu trabajo y la visita de una amistad de tierras lejanas en próximos días. Nuevos amores podrían llegar y hasta se te podrían juntar, ten cuidado y no andes de más o podrías meterte en problemas y terminar como el perro de las dos tortas. Si tienes una relación ten cuidado con andar prendiendo el boiler con otras personas. Cuídate de cambios de humor pues si tienes pareja podrías salpicarla con tus malas vibras y enojos. Si tu pareja no te hace sentir como quieres momento de ver qué está pasando en esa relación y comenzar a regresar a lo que eran cuando se conocieron y enamoraron.

ACUARIO

Te enteras de rompimiento de relación de amistad. Es posible que un chisme sobre persona del pasado te llegue, no tiene por qué afectarte ya es punto y aparte. Ten mucho cuidado con amores de una noche en los cuales podrías exponer demasiado tu dignidad. Es momento de creer en las oportunidades que la vida te brinda, pero sobre todo aprovechar cada una de ellas para lograr tus metas y objetivos que siempre has tenido en tu mente, cuidado con cambios de última hora en el amor pues no se ven que sean del todo buenos y al final podrías exponerte demasiado por personas que realmente no valen la pena. Pon atención a tus sueños pues te revelarán unas cosas que te dejarán helado. Viaje se aproxima, cambios en el trabajo, mucha suerte en juegos de azar. Vienen días en los cuales estarás muy pensativo o pensativa al ver como la vida pasa y no se detiene, te sentirás algo abrumada o abrumado al ver que un proyecto que siempre has tenido en mente no ha funcionado como quisieras en tu vida.

PISCIS

Algunas ocasiones ni tú sabes lo que quieres en tu vida y por esa cuestión sueles cometer muchos errores, no es momento de detenerte en el camino a tirar piedras o a pensar cuando moverás el siguiente pie, es momento de tener la mejor actitud para ir tras tus metas y sueños pues estas a breve tiempo de conseguirlas, este mes de mayo te traerá mejores ideas y fórmulas para emprender un negocio o algo que quieras realizar para lograr tus objetivos y metas de vida. Aprende a reconocer tus errores, recuerda que no siempre tienes la razón, algunas veces andas con un carácter de tostada que no te ayuda en nada, pero si no cambias esa forma de ser o ver la vida no lograrás nada. Es momento de creer en el amor y de dar una segunda oportunidad a tu vida, cuidado con cambios de última hora en tu economía pues no se ven del todo ciertos y correctos. La vida te llenará de nuevas metas y oportunidades en las cuales comenzarás a ver la luz que tanto querías y esperabas. Debes aprender a soltar eso que te aflige o te pone mal pues lejos de ayudarte te va a venir afectar.