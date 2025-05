LeBron James piensa en el retiro tras la decepcionante eliminación de los Lakers

LeBron James admitió después de la eliminación de los Lakers no saber cuánto tiempo más seguirá jugando.

“Me sentaré a hablar con mi familia, mi esposa y mi círculo de confianza para comentarlo y ver qué pasa. Luego también tendré una conversación conmigo mismo sobre cuánto tiempo quiero seguir jugando”, dijo James en rueda de prensa.

“La verdad es que ahora mismo no tengo la respuesta”, añadió el veterano jugador de los Lakers, que con 40 años ha completado su temporada 22 en la NBA.

James, de hecho, dejó la puerta abierta a una retirada al ser cuestionado por posibles fichajes para los Lakers este verano.

“La verdad, tengo muchas cosas que pensar sobre mí mismo, así que no sé cómo será la plantilla. No sé, la verdad, en qué punto estoy yo ahora mismo”, admitió.

Los Lakers cayeron eliminados 1-4 en su serie de primera ronda contra los Minnesota Timberwolves, que ganaron 96-103 el quinto partido de la eliminatoria en Los Ángeles.

James anotó 22 puntos, atrapó 7 rebotes y repartió 6 asistencias en la derrota de los Lakers.

Para James, el adiós a la postemporada deja sensaciones de “decepción e insatisfacción”.

“Cada temporada en la que no he llegado a las finales o no he ganado el campeonato ha sido una decepción”, dijo.

