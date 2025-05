Carlo Ancelotti revela la fecha en que hablará de su futuro como entrenador

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha puesto fin a las especulaciones —por ahora— sobre su futuro en el banquillo blanco.

En una rueda de prensa este viernes, el técnico italiano confirmó que no hablará de su continuidad hasta el próximo 25 de mayo, fecha en la que el conjunto merengue disputará su último partido de LaLiga 2024-2025 en el Santiago Bernabéu frente a la Real Sociedad.

“El 25 de mayo hablaré de mi futuro y no antes”, afirmó Ancelotti con serenidad ante las insistentes preguntas de los medios. “Tengo mucho cariño por este club, por mis jugadores y por la afición. No es el momento de hablar de lo que pueda pasar después”, añadió.

El veterano técnico, de 64 años, ha sido vinculado recientemente con ofertas de la selección brasileña e incluso con un posible destino en Arabia Saudí, pero prefirió mantenerse enfocado en la recta final de la temporada con el Real Madrid.

Ancelotti, firme: “Estoy muy feliz y tranquilo”

“Estoy bien. Muy bien. Sé perfectamente lo que tengo que hacer, y ahora mismo no es hablar de mi futuro”, recalcó el técnico, quien dejó claro que su relación con el club sigue siendo excelente. “Hablamos de todo. La relación es fantástica. Lo que se dice fuera muchas veces no es verdad”, apuntó.

Sobre una eventual despedida del club blanco, Ancelotti no descartó que llegue en el futuro, pero aseguró que cuando ocurra, será con respeto y cariño mutuo: “El día que me vaya del Real Madrid, será una despedida fantástica. Puede ser en 2025, 2026 o 2030. No lo sé”.

El Real Madrid y una temporada aún abierta

Mientras tanto, el Real Madrid sigue peleando por los títulos, y Ancelotti ha dejado claro que está totalmente centrado en preparar los próximos partidos. “Mi prioridad es el siguiente encuentro, no lo que vendrá después”, enfatizó.

Real Madrid se medirá al Celta de Vigo este domingo a las 5:00 am, hora de Los Ángeles. El equipo español buscará la victoria en el Santiago Bernabéu que los haga mantenerse cerca del Barcelona.