Laura Flores sale en defensa de Pablo Montero

En medio de los dimes y diretes que se han generado en torno a Pablo Montero y sus supuestas agresiones a una influencer, la actriz Laura Flores decidió salir en defensa del cantante y lamentar la ola de ataques que atraviesa como resultado de la polémica.

En un encuentro reciente con la prensa, la famosa que ha participado en historias como “Corazón Salvaje” y “Vuelve a mi” reveló no conocer los detalles de la controversia; sin embargo, no dudó en pronunciarse a favor del exponente de regional mexicano.

“No sabía lo de Pablito. Lo siento mucho, pero cualquier acusación que sea falsa es pésima. Estás atentado contra la integridad de una persona. Siempre te va a salir el tiro por la culata, al final, aunque tengas algo muy planificado. Si algo no cuadra, no te vas a salir con la tuya“, sentenció la estrella de la pantalla chica.

Y es que las declaraciones de Laura Flores surgen a solo unos días de que Elda María, influencer que señaló a Pablo Montero de haberla agredido físicamente, se retractara de sus acusaciones, atribuyéndolas a un momento de enojo contra el artista.

“En realidad, cuando uno está molesto por celos, hablas muchas cosas sin pensar y la verdad es que Pablo siempre se portó lindo conmigo“, contó desde sus historias de Instagram. “Quiero expresar lo que en este momento siento de todo lo ocurrido y lo que se ha dicho sobre mí y sobre Pablo Montero”, añadió.

Por su parte, Laura Flores hizo a un llamado a que este tipo de casos no afecte a la lucha contra la violencia de género, pues en ocasiones estos incentivan a que la opinión pública ponga en tela de juicio lo dicho por las víctimas.

“No pues pobrecita. A ver cómo le va, aunque haya pedido perdón, porque eso sí es un delito. Ella cometió un error. esta campaña contra la violencia de la mujer debiera ser aislada de estos casos“, dijo para finalizar.

