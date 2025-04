Laura Flores sale a desmentir rumores de su muerte

En un giro inesperado y completamente fuera de lugar, Laura Flores se convirtió en blanco de rumores infundados que aseguraban su fallecimiento.

La actriz mexicana, conocida por su larga trayectoria en la televisión, no tardó en responder con contundencia y algo de humor a esta noticia falsa que circuló en redes sociales durante el fin de semana.

Desde su casa, visiblemente tranquila, pero con cierto tono de molestia, la actriz grabó un video para disipar cualquier duda sobre su estado de salud. En el clip, Laura muestra la hora y la fecha exactas para dejar constancia de que está viva y bien. “Es increíble que tenga que hacer esto. 9:32 de la noche, abril 6 domingo 2025. Otra vez me andan matando las redes, pero no, aquí estoy”, expresó, dejando claro que estos rumores no solo son absurdos, sino también recurrentes.

Flores se mostró sorprendida de que esta clase de noticias vuelvan a resurgir, especialmente considerando que no es la primera vez que la dan por muerta. La actriz aprovechó su aparición para aclarar que se encuentra en plena preparación para regresar a México, donde tiene compromisos laborales que atender.

“No está padre lo que están haciendo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?”, añadió, evidenciando su resignación ante la viralidad de estos rumores sin fundamento. Su mensaje no solo fue una forma de calmar a sus seguidores, sino también un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad en el uso de las redes sociales.

Este episodio revive un tema sensible: la manera en que ciertos contenidos, por más falsos que sean, se propagan rápidamente en internet. En el caso de Flores, los rumores parecieron encontrar eco debido a un problema de salud que enfrentó en 2024, cuando un procedimiento estético derivó en un microinfarto cerebral y le provocó parálisis temporal en uno de sus brazos.

El video recibió una oleada de comentarios solidarios, dejando ver el cariño de su público y el alivio colectivo tras desmentirse la falsa noticia.

Una vez más, Flores demuestra que, además de su talento, tiene la entereza para enfrentar incluso los rumores más insólitos con claridad y firmeza.

