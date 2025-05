Maricela Luna es la primera latina jefa de correos en Los Ángeles

Cuando hace tres décadas Maricela “Marci” Luna recorría sin parar las calles del Oeste de Los Ángeles, sacándole la vuelta a los perros, ni por un momento pensó que un día sería la jefa de correos de la ciudad que la vio nacer.

Sin embargo, su dedicación la llevaron a que en marzo pasado fuera nombrada la primera latina en ser jefa de correos de Los Ángeles, lo cual marca un hito histórico en la ciudad. Desde que se estableció el servicio postal en la ciudad de Los Ángeles en 1850 ninguna latina ha ocupado el cargo. Es además la segunda mujer.

“Creo que han sido los valores éticos que me enseñaron mis padres, los que me han puesto en este lugar”, dice Maricela, hija de inmigrantes mexicanos y quien creció en el área de Silver Lake y Echo Park en Los Ángeles.

Fue hace 30 años cuando en busca de un empleo estable, su cuñado le sugirió buscar trabajo en el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

“En ese momento, acababa de salir de la universidad, tenía como 20 años, ya era madre de dos hijos, y quería hacer una carrera en un trabajo seguro”.

Maricela Luna, una vida dedicada al Servicio Postal de Estados Unidos. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Así que aplicó, presentó un examen, y en menos de un mes, el empleo ya era suyo.

“Empecé como cartera, entregando correspondencia en West Los Angeles. Estuve un año y medio hasta que me promovieron a la posición de supervisora donde permanecí como dos años, y luego me dieron una posición de gerente en Boyle Heights donde me sentí como en casa”.

A partir de ese momento, los ascensos se fueron dando uno tras otro.

“Estuve encargada de varias oficinas como las de Beverly Hills y Santa Mónica; también trabajé en el procesamiento y la logística de correos”.

Sus primeros 25 años en el USPS los desempeñó aquí en Los Ángeles, como cartera, supervisora, gerente y funcionaria a cargo de varias oficinas. Más tarde se dio la oportunidad de trabajar en Santa Clarita, en el Valle Central, en la Costa de California; y fue jefa de correos en Van Nuys.

“Fui también la primera latina en ser jefa de correos en Bakersfield por dos años, y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido”.

De regreso en Los Ángeles, se presentó la oportunidad de ser la jefa o administradora de correos en la ciudad, la posición más alta en una región. En el país, hay 48 jefes o administradores de ellos, Maricela es uno de ellos.

Maricela Luna, la angelina de raíces mexicanas que es la nueva jefa de correos de Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

¿Qué te ayudó a llegar a esta posición?

“Han sido varias cosas. Una ha sido no tener miedo a un empleo desafiante porque es donde más he crecido y he aprendido; y definitivamente , lo que más me ha servido, ha sido construir los equipos que me ayudan. He sido muy afortunada, porque yo no he hecho el trabajo sola”.

Cuando trabajó como cartero, dice que realmente disfrutó estar al aire libre, más aún cuando comenzó a perder peso, debido a que caminaba todo el día entregando el correo.

“Me encantaba la interacción con la gente, pero al mismo tiempo cuando la oportunidad de avanzar se dio, pensé que si aceptaba, podía hacer más y generar un mayor impacto”.

Por otra parte, nunca se negó a las oportunidades laborales que se iban abriendo.

“Cuando se presentaron, yo siempre estuve lista porque sabía que no iban a estar ahí por mucho tiempo”.

Maricela dice que tiene que dar crédito a sus padres por sus logros.

“Ellos vinieron de México, con una gran ética de trabajo, y yo crecí con una familia muy trabajadora, que me transmitió esos valores”.

Maricela Luna, es la primera administradora de correos latina en Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

El mayor logro de su carrera – dice- ha sido llegar a ser jefa de correos de Los Ángeles, con más de 26,000 trabajadores a su cargo.

“Es una gran cosa, y más me llena de satisfacción, saber que soy la primera latina, y la segunda mujer en ocupar el cargo. La única mujer de las minorías en ser jefa de correos en Los Ángeles. Esto es mi sueño hecho realidad”, dice feliz.

Agrega que sus padres que esta semana cumplieron 60 años de casados, están completamente orgullosos.

“Mi papá ha estado un poco enfermo, pero espero que los dos me puedan acompañar a mi ceremonia de juramentación el lunes 5 de Mayo así como mis dos hijos, que ahora tienen 31 y 27 años”.

Maricela comparte que a lo largo de su carrera postal, las principales lecciones que ha aprendido es saber escuchar, abrazar el cambio y hacer lo mejor cada día.

“Hay que venir al trabajo todos los días con una gran actitud porque eso se proyecta en la forma que tratamos a nuestros clientes y empleados”.

Recalca que hay que saber escuchar a los empleados porque ellos saben mejor que nadie, pero también dice que ayuda mucho rodearse de compañeros que tengan la misma mentalidad de querer crecer y aprender.

“Eso es lo que realmente me ha ayudado a llegar a donde estoy ahora”.

Como jefa de correos, su meta será servir a los clientes del servicio postal, y estar disponibles para ellos para seguir creciendo como negocio.

Pero también – dice – que quiere ser una jefa de correos que cuide a sus comprometidos empleados que dieron un gran ejemplo al no parar de trabajar ni un día durante la pandemia de covid-19.

“Algunos enfermaron, perdimos a otros, pero nunca paramos y continuamos entregando el correo cada día, y eso me llena de orgullo y compromiso”.

Maricela Luna prestará juramento como la jefa número 42 de Correos en Los Ángeles en una ceremonia en el Grace Simons Lodge de 1025 Elysian Park Dr. de Los Ángeles este lunes 5 de mayo de una a dos de la tarde.