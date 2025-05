Ikea vende cómoda y elegante hamaca por $364

Muchos compradores y usuarios ya están comenzando a pensar cómo decorar su casa durante la temporada de verano, especialmente para disfrutar de esta temporada en los espacios exteriores del hogar.

IKEA sabe los gustos y necesidades de sus clientes y ha puesto a disposición de los compradores una hamaca para colocar en las terrazas o jardines del hogar y pasar un rato de relajación con un producto elegante, original y confortable.

La hamaca tiene descuento de 15% hasta este domingo y se puede adquirir por $364, añadiendo elegancia y comodidad en los espacios exteriores del hogar y sirve para todos los miembros del hogar.

Descripción de la tumbona

Cuenta con un diseño elegante y versátil, permitiendo su uso en diferentes espacios del hogar donde sea necesario un espacio para relajarse, descansar e incluso tomar una siesta en cualquier momento del día.

Esta tumbona para exteriores presenta un diseño en blanco y beige. Además, es muy fácil de mantener ya que su estructura de acero cuenta con revestimiento en polvo y la cuerda está tejida a mano.

Posee un respaldo que tiene para regular 5 posturas diferentes y sus ruedas ayudan a mover la hamaca con facilidad. El revestimiento del cojín es impermeable y resiste perfectamente la lluvia.

El tejido de la hamaca disponible en IKEA no se decolora gracias a su resistencia a la luz, el cojín conserva el color intacto durante más tiempo. También se puede quitar y lavar a máquina, no costará nada mantener la funda limpia y como nueva.

La hamaca incluye 1 tumbona, 1 funda colchoneta para la tumbona y 1 colchoneta interior para la hamaca y así ofrecer calidad, durabilidad, confort, comodidad y elegancias a los compradores.

“Fácil de montar y de mover de un sitio a otro gracias a las ruedas. Diseño muy bonito. Dudas sobre cómo resistirá a la intemperie la estructura (sin colchoneta), ya que las acabo de estrenar, pero pinta bien. Se limpia con una balleta sin esfuerzo. Y al no tener madera no necesita mantenimiento. Tiene peso suficiente para que el viento no la mueva de su sitio y poder dejarla fija en un lugar. También se puede desplazar de manera cómoda gracias a las ruedas. Súper cómoda por tener varias posiciones para reclinar. La pega: el precio pero en proporción con otras con estas características no está mal. Comprada con oferta family sale mucho mejor”, escribió un usuario que compró la hamaca.