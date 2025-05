Quiénes deben tener cuidado a la hora de viajar fuera del país bajo Trump

En estos tiempos de cacería antiinmigrante, la gran pregunta qué se hacen los residentes permanentes o condicionales y quien están en el país con una visa es si pueden viajar al extranjero, los expertos aconsejan que bajo la Administración Trump, lo mejor es cancelar los viajes fuera de Estados Unidos, que no sean esenciales.

Durante la videoconferencia: “¿Quién se atreve a viajar ahora? Conoce tus derechos en el aeropuerto y la frontera”, organizada por ACOM American Community Media, abogados en migración y líderes de organizaciones proinmigrantes hablaron de las amenazas a las que se enfrentan tanto los residentes documentados como los indocumentados que viajan hacia y desde Estados Unidos.

Salir o no del país

Zahra Billoo, directora ejecutiva del Council on American-Islamic Relations de San Francisco Bay Area (CAIR-SFBA) dijo que una seis semanas recibió una carta de una persona con visa de estudiante, preguntándole si debía salir fuera del país a su boda que era en dos semanas.

“Esto fue justo antes de que pensáramos que se avecinaba una prohibición para musulmanes. Es muy difícil decirle a alguien que elija entre el amor de su vida y la posibilidad de continuar sus estudios en Estados Unidos”.

Comentó que le explicó la posibilidad de que no pudiera regresar si la prohibición se implementaba y decidió posponer su boda.

Comentó que antes solía decirle a los no ciudadanos, titulares de una green card o tarjeta de residencia, que estaban bastante seguros.

“Ahora les digo a quienes tienen cualquier tipo de visa y una tarjeta de residencia que minimicen sus viajes no esenciales. La dura realidad es que los no ciudadanos no tienen derecho a reingresar al país, y cada vez que entran se evalúa su admisibilidad”.

En otras palabras, cada vez que se presenten en la frontera, les van a dar permiso de entrar, y les van a preguntar a quién visitó, quién pagó su viaje.

“Si responden a estas preguntas, si dan la contraseña de su teléfono, están sacrificando mucha privacidad y potencialmente poniendo en peligro no solo a sí mismos, sino también a las personas que están conectadas con ustedes”.

Para alguien con cualquier tipo de visa, el oficial de la CBP podría decir que no son admisibles y ponerlos en un vuelo de regreso en un plazo de 24 a 36 horas.

¿Es seguro para los inmigrantes indocumentados viajar dentro de Estados Unidos, a lugares como Puerto Rico y Hawaii?

“Los grupos de derechos de los inmigrantes no han desaconsejado los viajes nacionales a las personas indocumentadas ¿Se arriesga cada vez que se encuentra con la policía? Sí, pero, por el momento, no conozco ninguna recomendación contra los viajes nacionales para personas indocumentadas”.

La tecnología contra los inmigrantes

Richard Herman, fundador de Herman Legal Group, dijo que lo diferente en este periodo de gran hostilidad hacia los inmigrantes, es el uso de la tecnología en nuestra contra.

“Los aeropuertos ahora no son solo un lugar para aterrizar y pasar por la aduana. Son zonas de control migratorio. Y no se trata solo de extranjeros. Por ejemplo, tuvimos múltiples casos de abogados estadounidenses detenidos y con sus dispositivos electrónicos confiscados, e intentaron invadir el privilegio abogado-cliente y obtener datos electrónicos y teléfonos”

Expuso que se trata de violaciones de derechos civiles sin precedentes, y todos deberían estar preocupados, no solo la comunidad inmigrante, sino también la comunidad nacida en Estados Unidos.

“Siento una profunda tristeza por el país, porque esto tiene un costo, y aunque las inspecciones electrónicas son mínimas en la frontera, el objetivo es infundir miedo y ansiedad en todos”.

Recordó que países como Canadá, Alemania, Dinamarca, Irlanda y Finlandia están emitiendo alertas de viaje sobre Estados Unidos.

“Escuchamos historias de canadienses detenidos en la frontera durante semanas, encarcelados y encadenados”.

Sostuvo que esto no tiene precedentes.

“Los turistas extranjeros gastan $100 mil millones al año en educación en Estados Unidos. Los estudiantes internacionales alrededor de $50 mil millones. Los visitantes de negocios ceca de $23 mil millones.

“Preveíamos un aumento del 5% en turismo y visitantes este año, hasta que “Trump llegó al poder, y con la crisis que él mismo impuso al país con restricciones migratorias, aranceles y todas estas locuras, anticipamos una disminución del 9% en el turismo en Estados Unidos, que probablemente costará alrededor de $64 mil millones”.

Los riesgos para los residentes

Xiao Wang, fundador y director ejecutivo de Boundless Immigration, dijo que en la mayoría de los casos, la mayoría de los titulares de tarjetas de residencia pueden salir de Estados Unidos, regresar y reingresar sin problemas.

“Lo que hemos visto, y es una creciente preocupación, es que hay casos específicos de residentes permanentes legales presionados por oficiales de la CBP para que renuncien a sus tarjetas de residencia en ese momento a través de la coerción”.

Indicó que si en medio de la confusión, el miedo, la desinformación y el estrés, terminan firmando documentos sin comprenderlos completamente, esto puede significar perder sus derechos legales de vivir en Estados Unidos, separar familias y perturbar vidas construidas durante décadas.

“Lo que está sucediendo es que los oficiales de CBP están pidiendo a algunas personas y a sus titulares de tarjetas verdes, residentes legales de EE UU que firmen lo que se llama el formulario I-407, una renuncia voluntaria a su tarjeta verde”.

“ ¿Quiénes están en riesgo? En primer lugar, las personas con su tarjeta de residencia que regresan después de largos viajes, es decir, más de seis meses, porque se podría interpretar cómo que abandonan el derecho a ser residente permanente”.

Indicó que esas personas están recibiendo las preguntas más agresivas; y el otro grupo en riesgo son los que tienen tarjetas de residencia condicionales, con renovaciones pendientes.

El tercer grupo en peligro, dijo, son las personas con antecedentes migratorios complejos con infracciones, denegaciones previas o problemas legales sin resolver.

El consejo de Wang es no firmar el formulario I-407, que otorga un abandono voluntario del estatus legal como residente permanente en Estados Unidos.

“Y si no estás seguro o te sientes presionado, puedes decir: ‘No deseo abandonar mi residencia permanente’. Y tienes derecho a solicitar una audiencia en un tribunal de inmigración”.

En resumen, recomendó a quienes viajan al extranjero y los residentes permanentes legales llevar información consigo que demuestre que viven en Estados Unidos como declaraciones de impuestos, contratos de arrendamiento, recibos de sueldo, cualquier cosa que demuestre que tienen una conexión con Estados Unidos.

“Traten de evitar viajes de más de seis meses, a menos que ya hayan solicitado un permiso de reingreso. Una vez de regreso, mantengan la calma y sean respetuosos durante el encuentro fronterizo”.

Visas de estudiante

Madhurima Paturi, fundadora y socia de Paturi Law, dijo que es impresionante el número de llamadas que recibieron, especialmente de estudiantes con la visa F1 para estudios de grado, posgrado, doctorado o de idiomas.

“Cerca de 5000 visas de estudiante fueron canceladas en menos de tres semanas, lo cual es muy alarmante. Y muchos de ellos, a indios del sur de Asia, lo cual significaba que perdían el estatus, que su presencia era ilegal y necesitaba autodeportarse”.

Dijo que finalmente se han presentado más de 100 demandas, se han emitido más de 50 órdenes de restricción temporales y se ha comenzado investigar.

“El Departamento de Justicia informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) restablecerá las visas de estudiantes, pero que sucederá con los que se autodeportaron, sus graduaciones, sus permisos de trabajo, les da el derecho a regresar, y esa es la mayor preocupación ahora, no solo venir a Estados Unidos con una visa de estudiante”.