Raphinha confiesa que estuvo cerca de jugar con Italia y dejar Brasil

Raphinha ha sido uno de los mejores jugadores del Barcelona este año y uno de los líderes de Brasil, pero estuvo cerca de representar a Italia.

El brasileño afirmó que tenía todo listo para estar con la selección italiana, pero por un percance no se dio.

“Estaba prácticamente todo listo para ir”, pero “por suerte mi pasaporte no llegó”, reveló el delantero de ascendencia italiana en una entrevista en el canal de Youtube de la periodista Isabela Pagliari.

El extremo zurdo del Barcelona detalló que la selección de Italia había conversado con él y tenía un proyecto para formar parte de los tetracampeones en 2020 y estar en la Eurocopa que levantaron los Azzurro.

“En aquella época, personas de la selección italiana me llamaban. Jorginho (brasileño naturalizado italiano) me llamaba constantemente. La comisión técnica italiana tenía un proyecto increíble para mí, algo que realmente me llamó la atención”, relató el jugador que en octubre de 2020 fue traspasado por el Rennes francés al Leeds United inglés.

Raphinha no llegó a debutar con Italia debido a su pasaporte. El 8 de octubre de 2021, el jugador del Leeds terminó debutando con la selección de Brasil.

“Y, afortunadamente, mi pasaporte italiano no llegó a tiempo”, añadió Raphael Dias Belloli, nombre de pila de Raphinha y quien nació en la ciudad brasileña de Porto Alegre.

Italia en los últimos años ha tenido a jugadores con ascendencia italiana, aunque no nacieron en el país como Jorginho y Mateo Retegui.

Raphinha ya suma 33 partidos oficiales con la camiseta de Brasil y 11 goles. Actualmente es el capitán de la Canarinha.

Raphinha, el brasileño récord del Barcelona

El brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’ ha participado directamente en 53 goles, con 31 tantos y 22 asistencias entre todas las competiciones, unos registros que superan la mejor marca de su compatriota Neymar en Europa.

El actual jugador del Santos estableció su mejor registro en el curso 2015-2016, en el que firmó 31 dianas y 21 asistencias para una participación directa en 52 tantos.

Con el que marcó este sábado en la victoria del Barcelona frente al Valladolid (1-2), Raphinha acumula 31 goles esta temporada, algo que ningún brasileño había logrado en un club de las cinco grandes ligas europeas desde Neymar en el curso 2015-2016, también vestido de azulgrana.

