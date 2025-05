Gobierno de Trump utiliza el miedo contra los inmigrantes

El gobierno del presidente Donald Trump ha implementado 175 acciones en inmigración, como parte de sus promesas de deportaciones masivas, aumento de seguridad en la frontera y modificar los procesos legales, pero el miedo ha sido la estrategia central de sus políticas.

“Un poco de eso es también este clima de miedo. Es que las personas todavía tienen acceso a esas cosas, pero tienen miedo a accesarlas”, expuso Colleen Putzel-Kavanaugh, analista de Políticas Asociada del Migration Policy Institute.

En el podcast ‘El Diario Sin Límites’, la experta agregó que el miedo se extiende en diversas formas entre los inmigrantes.

“Por ejemplo, hemos oído que los niños no quieren ir a la escuela, porque tienen miedo de que sus padres no van a estar en casa cuando regresan de la escuela”, dijo. “Pero también es con este clima de miedo es una acción entre el Gobierno y el IRS, la agencia con los impuestos. Ahora le van a dar la información de las personas que tienen ITIN, las personas que no tienen [número de] seguro social, pero ya tienen [ITIN] los inmigrantes que quizás están aquí irregulares”.

Putzel-Kavanaugh se refiere al acuerdo entre la Oficina de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que a través de la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (ICE) podría acceder a los datos del Número de Identificación Individual (ITIN), para ubicar a los inmigrantes indocumentados.

“Eso es un poco raro, porque ICE tiene mucha información de todas las personas, tiene acceso a muchos de los datos y entonces no sabemos exactamente cuál es la diferencia en esta información que va a tener”, consideró. “Pero es algo para tener este clima de miedo para las personas que están aquí irregulares. Entonces creemos que un parte de la palabra que la administración está usando, un parte de eso es para tener este clima de miedo”.

La experta indicó que parte de la estrategia del miedo está relacionada con la falta de recursos a los que tiene acceso la Administración Trump para deportaciones masivas.

“Hay tres partes en las deportaciones: el arresto, la detención y la deportación. Y por años ICE ha tenido problemas con sus recursos y capacidad y esta administración está tratando de superar estas paredes con las acciones, pero decimos que una manera es un enfoque de todo el Gobierno”, consideró.

Una encuesta del Intelligence Center de My Code y de La Opinión reveló que la inmigración sigue siendo un problema “profundamente personal y urgente para los hispanos”.

“El 43% de los hispanoamericanos ya conoce a alguien afectado por las políticas migratorias del gobierno”, se indica. “Los jóvenes tienen más probabilidades de conocer a alguien afectado por las recientes políticas migratorias que los hispanoamericanos de mayor edad”.

Más cambios migratorios

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios, como el zar de la frontera Tom Homan, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, han señalado en repetidas ocasiones que se deportará a cualquier indocumentado, porque el hecho de no tener papeles migratorios “son criminales” para la actual administración.

Noem ha liderado una campaña publicitaria de $200 millones de dólares en Estados Unidos y otros países, para enviar dos mensajes a los indocumentados: a quienes están en el país que se vayan o será perseguidos judicialmente y deportados; y a quienes pretendan viajar sin papeles, que mejor desistan, porque serán detenidos y procesados judicialmente.

A través de la aplicación CBP Home, el DHS pide a los indocumentados salir voluntariamente del país, incluso se anunció el programa para pagarles $1,000 dólares una vez que lleguen a su país de origen.

También los indocumentados deben registrarse ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) o enfrentar multas diarias por no proporcionar sus datos personales.

Tambipen el Departamento de Estado impuso la política “detener y revocar”, amagando a inmigrantes con Green Card que su protección migratoria será retirada si comete ciertos delitos, aunque no hay precisión en su campaña.

La militarización de la frontera

Con la militarización de la frontera, cualquier persona que ingrese a ese territorio en Arizona, California, Nuevo México y Texas puede enfrentar acusaciones.

En un reporte reciente, el Departamento de Justicia informó que se procesó a 82 inmigrantes por traspasar la zona militar y enfrentan penas de hasta un año de prisión, sumando esa sanción a los posibles castigos por ingresar sin documentos legales al país.

Putzel-Kavanaugh destaca que las acciones del presidente Trump en inmigración casi duplican las 94 durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Joe Biden, pero superan por mucho las 30 acciones del primer periodo de gobierno de Trump.

“Esta administración tenía la oportunidad de aprender de la última vez y preparar un poco más y entró con algunos planes que son similares”, dijo la experta.

Agregó que el enfoque en la frontera con el envío de 10,000 militares en activo es algo nunca visto en EE.UU., pero que la política se aplica justo en un periodo cuando hay un muy mínimo cruce de inmigrantes.

“Entonces es algo un poco raro, porque no hay muchas personas que están cruzando la frontera en este momento, pero también están usando [la fuerza] militar en una manera que no hemos visto antes, especialmente para inmigración”, expuso.

