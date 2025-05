Inmigrantes rechazan oferta de Trump para autodeportarse por $1,000

Pedro Torres, quien lleva más de dos décadas viviendo como indocumentado en el sur de California, dice que no regresaría a México por los $1,000 que ofrece la Administración Trump para que los inmigrantes sin estatus migratorio se autodeporten.

“Yo ya tengo una familia, dos hijos, un empleo estable. A mí no me conviene”, dice Pedro.

Pero considera que puede haber inmigrantes que sí acepten los $1,000.

“Aquellos que tienen poco tiempo en el país, que le está yendo mal y que ya habían pensado en regresar. Creo que va a ser una minoría, pero sí vamos a tener gente que le tome la palabra a Trump”.

Y menciona el caso de un amigo, que regresó a México hace poco, después de que su esposa murió en un trágico accidente, se puso muy mal y mejor se fue. “Me parece que él hubiera tomado los $1,000”.

La Administración Trump anunció que dará un incentivo de $1,000 a los inmigrantes que se deporten por voluntad propia a través de la aplicación CBP Home, que bajo el gobierno de Trump se usaba para pedir asilo.

“Las autodeportaciones son lo mejor, lo más seguro y la manera más rentable para dejar Estados Unidos y evitar un arresto”, dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristy Noem en un comunicado.

Con esta nueva estrategia, el DHS espera reducir sus costos por el arresto, detención y deportación en un 70%. En la actualidad, el costo por persona arrestada, detenida y deportada les sale $17,121 en promedio.

El zar de la frontera de Trump, Tom Homan dijo que más de 7,000 han usado la aplicación para solicitar asistencia financiera para regresar a sus países de origen.

El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que una persona que vivía en Chicago, se autodeportó a Honduras, aprovechando los $1,000. Dijeron que además ya tienen programado otros viajes de autodeportados para esta semana y la siguiente.

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos para los Inmigrantes (CHIRLA) definió a la propuesta de Trump como deshonesta, cruel y vil.

“Nadie debe sentirse obligado a tomar ninguna decisión relacionada a su estadía en este país sin antes consultar a un abogado de inmigración u organización comunitaria de confianza”.

Añadió que las personas que han vivido y contribuido por años a este país deberían tener alternativas para poder quedarse aquí y no ser tratadas de tal forma que quieran buscar su autodeportación.

“Los inmigrantes pertenecemos aquí y esta es otra manera grotesca de tratar a los seres humanos por parte de la Administración de Trump”.

Mayra Todd, quien tiene casi 40 años en el país, después de dejar Guatemala, dijo que a ella $1,000 no la hacen feliz.

“Yo ya tengo una vida aquí. Ya no tengo a nadie en Guatemala. ¿Cómo puedo volver a empezar de nuevo con $1,000? Este presidente necesita un examen psicológico”.

Dijo que en lugar de esta oferta, debería darles documentos a quienes llevan décadas en el país, y tienen un buen récord sin antecedentes criminales.

“Así podríamos trabajar y vivir sin miedo, en lugar de atacarnos. Él no quiere mirar todo el trabajo que hemos hecho. No creo que un día se haya acostado con miedo a que en la mañana vayan y lo saquen de su casa como un criminal. Como él no ha pasado por los que los inmigrantes vivimos, no siente lo que nosotros estamos padeciendo”.

Se estima que en el país hay alrededor de 11 millones de personas indocumentadas.

“Es una oferta asquerosa que no tiene nada que ver con el comportamiento que debe observar un jefe de estado hacia un grupo que le representa tantas ventajas a la economía americana y no recibe ningún beneficio a cambio”, dijo Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.

“En lugar de que su gobierno reconozca la contribución económica de los inmigrantes y les haga una oferta de una reforma migratoria para legalizar a quienes no son criminales, han pagado sus impuestos y tienen raíces profundas, les pide que para no arrestarlos, acepten esta miseria de $1,000 y el pago del transporte”.

Gutiérrez hizo un llamado a la comunidad para que rechace totalmente la oferta de autodeportación de Trump, y no le tengan la más mínima consideración.

Bajo la era Biden, a partir del 2023, la aplicación móvil CBP Home, funcionaba como CBP one para solicitar citas para que las personas entraran legalmente al país a solicitar asilo. Así fue como más de 900,000 inmigrantes ingresaron por la frontera sur, por medio de la CBP One, ahora CBP Home.