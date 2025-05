Kristi Noem evade responder si indocumentados tienen derecho al debido proceso

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se negó responder con un “sí” o un “no” si los inmigrantes indocumentados tienen derecho al debido proceso, mientras la dependencia a su cargo defendió las operaciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en tribunales, antes considerados lugares sensibles.

La representante demócrata Lauren Underwood (Illinois) preguntó a Noem si creía que la Constitución garantizaba el debido proceso para todas las personas en Estados Unidos, pero la secretaria se negó repetidamente a responder con un “sí” o un “no”.

“Señora, intento determinar su comprensión de la ley aplicable a su departamento, y usted, como su líder, debería poder darnos una respuesta afirmativa o negativa, porque un juez tras otro ha dictaminado que la ley no se está cumpliendo”, expresó Underwood.

En el caso de los inmigrantes enviados a la prisión CECOT de El Salvador, la Corte Suprema determinó que la Administración Trump debe permitir a los no ciudadanos a enfrentar el debido proceso, antes de determinar su deportación. Esa orden no ha sido aplicada.

Durante una audiencia ante el Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, la demócrata Underwood cuestionó a la secretaria Noem incluso si el Gobierno tiene el derecho de deportar a estadounidenses, como ha ocurrido con el caso de varios niños hijos de indocumentados, pero que el DHS ha negado que deporte a tales personas.

“No, y no estamos deportando a ciudadanos estadounidenses”, respondió Noem.

Sin embargo, Underwood insistió.

“Muy bien, me alegra mucho saber que no cree que la ley le otorga esa autoridad, porque el Gobierno federal no tiene autoridad, bajo las leyes estadounidenses, para deportar a ningún ciudadano estadounidense”, dijo Underwood. “Y como sé, todos los que están viendo esta audiencia hoy saben, varios ciudadanos estadounidenses han sido deportados hasta la fecha”.

Noem intentó refutar la afirmación.

“No, no han sido [deportados]. Eso no es cierto”, respondió Noem.

Underwood dejó claro: “Secretaria Noem, esa no era una pregunta, son hechos”.

El caso más mediático sobre la falta de debido proceso a inmigrantes indocumentados es la expulsión de Kilmar Ábrego García, quien fue enviado a El Salvador, a pesar de que tenía una protección avalada por un juez y no se le dio oportunidad de defenderse de acusaciones sobre actos criminales.

Operación de ICE en cortes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que mantendrá operaciones de ICE contra inmigrantes indocumentados que enfrenten acusaciones por otros delitos.

“[Se anularon] las directrices de la Administración Biden para las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que impedían a las fuerzas del orden realizar arrestos migratorios en tribunales y envalentonaban a los extranjeros indocumentados”, dijo el DHS.

En defensa sobre su nueva política, la Administración Trump afirma que los arrestos de indocumentados en tribunales “son más seguros para las fuerzas del orden”, debido a que esas personas ya han pasado “los controles de seguridad y se ha verificado que no están armados”.

El DHS afirmó que los oficiales migratorios han enfrentado 413% más de agresiones en operativos.

“La capacidad de las fuerzas del orden para realizar arrestos de extranjeros indocumentados en tribunales es sensata”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin. “Esto ahorra valiosos recursos a las fuerzas del orden, ya que saben dónde se encuentra un objetivo. Además, es más seguro para nuestros agentes y la comunidad”.

McLaughlin defendió las políticas de la secretaria Noem –quien enfrentó críticas en la Cámara– para mantener el plan de deportaciones del presidente Trump en curso contra cualquier indocumentado.

