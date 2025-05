De 25 centavos a $450: así es la moneda de Iowa que cualquiera podría tener

Una simple moneda de 25 centavos podría esconder un valor sorprendente. Así ocurre con la pieza conmemorativa del año 2017 dedicada al Monumento Nacional Effigy Mounds en Iowa, que forma parte de la serie “America the Beautiful” de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Lo que a simple vista parece un cambio común, en realidad podría valer cientos de dólares en el mercado numismático actual.

Esta moneda celebra un sitio emblemático lleno de historia y significado cultural para la región del Medio Oeste. El diseño representa los montículos del grupo de “osos marchando” u “osos caminando”, una formación ancestral construida por pueblos indígenas del valle del Misisipi. La imagen grabada en el reverso de la moneda resalta por su detalle artístico y su conexión con la identidad de Iowa.

Lo que realmente eleva el valor de esta moneda no es solo su diseño, sino también su rareza y estado de conservación. En particular, las piezas acuñadas en San Francisco, que llevan la letra “S” como marca, son las más buscadas por los coleccionistas. Estas monedas no circularon libremente, sino que se distribuyeron principalmente en sets de colección, lo que las hace más difíciles de encontrar en la calle o entre el vuelto del supermercado.

El estado de conservación se evalúa con una escala conocida como MS (Mint State), que va del 60 al 70. Según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS), una moneda Effigy Mounds de 2017-S en calidad MS-64 puede alcanzar los $5 dólares. Si se encuentra en MS-65, sube a $7 dólares.

La moneda va aumentando de valor conforme sube la calidad de la pieza. En MS-66 llega a $10. En MS-67 podría venderse por $30. Pero si la pieza está en un impecable MS-68, su valor puede alcanzar hasta los $450 dólares.

Estas cifras muestran el creciente interés por las monedas modernas en excelente estado. Aunque muchas personas creen que solo las piezas antiguas tienen valor, esta moneda de apenas unos años de antigüedad demuestra lo contrario. Su atractivo radica en la combinación de arte, historia y escasez.

Lo más curioso es que cualquiera podría tener una de estas monedas sin saberlo. Ya sea guardada en un cajón, perdida en una alcancía o mezclada con otras monedas, esta pequeña pieza puede transformarse en una inversión valiosa. Por eso, si te encuentras con una moneda de 25 centavos de 2017 con una “S” visible y en buenas condiciones, vale la pena revisarla con atención o incluso llevarla a evaluar con un experto.

En el mundo de la numismática, los detalles lo son todo. Una moneda común puede convertirse en una verdadera joya si se conserva intacta y tiene las características adecuadas. Prestar atención a las monedas que manejamos a diario no solo es una forma de conectarnos con la historia, sino también una oportunidad para descubrir un pequeño tesoro oculto.

