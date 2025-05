Guía para elegir el chocolate más saludable

Lo que es mejor para ti podría sorprenderte

El chocolate amargo (al centro) es más saludable que el chocolate ruby, blanco o con leche.

By Stephanie Clarke

Cuando se trata de antojos, el chocolate no es una mala opción. Estudios sugieren que puede mejorar la salud del corazón, el cerebro y el sistema digestivo. Pero no todos los chocolates son iguales. Estos consejos te ayudarán a lograr el equilibrio perfecto entre placer y beneficios para la salud

Elige chocolate amargo en lugar de chocolate con leche

El chocolate se elabora a partir de granos de cacao, que contienen sólidos de cacao y manteca de cacao. Los sólidos contienen flavanoles, compuestos antioxidantes de origen vegetal que pueden reducir la inflamación, mejorar la circulación y mejorar la salud en general. El chocolate amargo (oscuro,negro) tiene más sólidos y, por lo tanto, más flavanoles que el chocolate con leche. (Para obtener una cantidad significativa, elige una barra con al menos un 70% de cacao). Recientemente Investigadores de Harvard encontraron que las personas que comían chocolate amargo cinco o más veces por semana tenían un 21% menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 que quienes lo consumían con menos frecuencia, probablemente debido, en parte, a los flavanoles. El chocolate amargo también puede aportar cantidades considerables de fibra, magnesio y potasio, mientras que el chocolate con leche contiene poco o nada de estos nutrientes.

Además, el chocolate con leche tiene más azúcares añadidos que el chocolate amargo– alrededor de 15 gramos por onza. Una onza de chocolate amargo al 70% tiene aproximadamente 7 gramos de azúcares añadidos, mientras que al 85% tiene alrededor de 4 gramos. Los añadidos como el caramelo o el toffee pueden aumentar el contenido de azúcares añadidos en ambos tipos. Sin embargo, las nueces aportan fibra, grasas saludables y antioxidantes.

El chocolate amargo puede ser de sabor más amargo porque contiene menos azúcar. Sin embargo, el sabor depende de dónde se cultivaron los granos y de cómo se elaboró ​​el chocolate. Varias barras de chocolate amargo tienen sabores suaves, frutales o incluso a caramelo.

El chocolate amargo tiene una desventaja: puede contener metales pesados ​​como el cadmio y el plomo. Estos se encuentran en los sólidos del cacao, por lo que el chocolate con leche los tiene en menor cantidad. Con el tiempo, la exposición a estos metales puede provocar hipertensión, daño renal y otros problemas de salud. Limitarse a alrededor de una onza y variar las marcas puede ayudar a reducir el riesgo. Además, las pruebas de Consumer Reports han detectado algunas barras con niveles de plomo y cadmio por debajo de nuestros niveles de preocupación, como el Taza Organic Deliciously Dark Chocolate 70% Cacao y el Ghirardelli Intense Dark Chocolate 86% Cacao.

Conoce los otros tipos

El chocolate amargo también tiene ventajas nutricionales sobre el chocolate ruby, blanco o rubio. Al igual que el chocolate con leche, estos tipos tienen más azúcares y menos flavanoles. Sin embargo, hay diferencias de sabor que podrías querer considerar. El chocolate ruby se elabora con un tipo diferente de grano de cacao que le da un tono rosado natural con un sabor afrutado y ligeramente ácido. El chocolate blanco se hace con manteca de cacao y no contiene sólidos de cacao. Es cremoso y dulce con toques de vainilla. El chocolate rubio es un tipo de chocolate blanco que se cocina para caramelizar los azúcares, lo que le da un sabor más profundo.

Aumenta los Beneficios

No importa qué tipo de chocolate prefieras, puedes incluirlo en una dieta saludable si mantienes tus porciones pequeñas, aproximadamente una onza. Para mejorar la calidad nutricional de este antojito, acompáñalo con alimentos que contengan antioxidantes, fibra y grasas saludables. El chocolate combina bien con frutas frescas y secas, nueces e incluso algunos granos enteros. Prueba acompañar tu chocolate favorito con un puñado de frutas secas y nueces. Las nueces cubiertas con chocolate (especialmente el amargo) son una excelente opción. También puedes picar chocolate y mezclarlo con yogur o incorporarlo en una mantequilla de nueces para untarlo en tostadas o frutas como plátanos o manzanas. También puedes usar chocolate derretido para darle un toque delicioso a las palomitas de maíz, la avena o a un plato de fruta fresca o congelada.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de marzo del 2025 de Consumer Reports On Health.

