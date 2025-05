Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de mayo de 2025

Escorpión

Un negocio se materializa y un chisme de familia saldrá a la luz. Cuidado con un viaje que quieres realizar, no es momento de llevarlo a cabo. Un suceso inesperado tocará tu corazón. Es posible que en estos días extrañes a alguien de tu pasado y tengas sueños premonitorios. Ten cuidado con el amor de una noche, no se hizo para ti. Mucha suerte en juegos de azar, comenzarás a planear una nueva vida para los siguientes meses. Es importante que te cuides de problemas renales e inflamaciones, no comas tantas harinas o azucares refinados, ahí está la clave; ten mucho cuidado con amores del pasado que retornan y te meterán en grandes pesos. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en próximos días con una amistad o un familiar. Se le cae el teatro a una persona cercana a ti, te dolerá de lo que te enterarás. El amor será algo que comenzarás a ver más como una realidad y no como un sueño, deberás de dejar las cosas claras con las personas que te rodean, jamás te permitas fracasar por nadie, date el tiempo de atender tus sueños y esos pendientes que has hecho a un lado por alguien que no lo merecía y que no sirvió ni para ir a incomodar a su santa madre.

Libra

Ten mucho cuidado con cambios repentinos en tu estado de ánimo los cuales te meterán en problemas ya que podrías despotricar en contra de personas que son muy queridas para ti. Si el amor no ha tocado tu puerta, espera un poco más, es mejor esperar al o la indicada que cometer equivocaciones como siempre la has vivido cajeteando. Aguas con las tristezas podrían hacerse vicio. Recuerda que las cosas siempre suceden por algo aprende de eso. Te vienen grandes cambios y oportunidades muy buenas en las cuales comenzarás a entender muchas cosas, desde por qué no se dio hasta por qué debieron de ser, así las cosas. No te dejes menospreciar por nadie, no mereces bajar tu precio por personas que no te valoran y solo buscan algo de ti. Vienen muchos cambios en el amor si tienes pareja podrían existir ciertos conflictos por cuestión de celos y desconfianza. Deja que el mundo ruede y la vida te sorprenda, entras en una etapa en la cual dejarás de esperar de las demás personas, es mejor que sea así para que te sorprendas. No te confíes en tus gastos pues podrías estar algo apretado en lo económico. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo.

Virgo

Es momento de poner las cosas en claro, nada en esta vida es eterno, recuerda que todos somos reemplazables, no te hagas de ilusiones falsas, no vivas de esas cuestiones que sabes no te están dejando nada bueno solo dolores de cabeza. Te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario. Sino tienes una relación actualmente ni te achicopales y espera el momento oportuno por algo las cosas se han tornado de esa manera. Amor de una noche se puede presentar en cualquier momento, ten cuidado con lo que quieres y deseas y necesitas podrías estar tomando el camino equivocado para conseguirlo. Andarás en perra de 8 chiches que no te aguantas echando miércoles a medio mundo. No cuentes tus planes pues te los ceban mucho por envidias y por eso no se te dan las cosas; aprende a quedarte con la boca bien cayada, recuerda que las cosas se dicen solas cuando estas se hacen. Ten cuidado con ciertas personas que te rodean pues podrían meterte en problemas debido a chismes o envidias. Dios te dará una nueva oportunidad, pero tendrás que ser muy inteligente para no volver a cometer los mismos errores.

Leo

El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Date la oportunidad de reinventarte y no volver a caer en falsas promesas las cuales es complicado que se cumplan. Cuidado con dar entrada a quien ya te falló. Es momento de cambiar tu estado de ánimo y ser más positivo sobre todo con cuestiones del corazón porque te has dejado llevar mucho por tus errores del pasado. Si tienes pareja es posible que haya ciertos roses a causa de celos o de mentiras piadosas que ambos se han dicho. Si tu pareja te muestra escenas de celos o quiere sacarte de tus casillas ten calma y no hagas más grande la discusión, la vida te dará una sorpresa en menos de dos semanas. Todo eso que no pensaste que sucediera comenzará a tornar forma y muchas de esas cuestiones se harán realidad. Te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás un chorro, pero debes no gastar en nada que no necesites. Ya no temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo.

Cancer

No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Pon atención a tus sueños, te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Si no tienes pareja te viene un amor exprés por face, solo serán amigos con derecho por un tiempo. Un familiar te pedirá un consejo, vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará un dinerito que te ayudará en un viaje que estás por realizar. No temas a cambios pues esos cambios te conducirán sobre ese sueño que quieres llevar a cabo. Es preciso que tomes una decisión sobre algo que has traído en mente, muchas veces te pierdes en tu camino y por esa cuestión sueles equivocarte en las decisiones que tomas. Viene reencuentro con ex amistades, te la vas a pasar a todo dar, va a ser mediante una reunión o en una fiesta. Vienen días en los cuales deberás de creer y confiar más en ti pues nadie lo va a hacer por ti. No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suele están en el aire y quedan como simples promesa y no hechos. Ya no des segundas oportunidades a quienes no las merecen ni te dejes manipular por la familia, tus decisiones te corresponden solo a ti. Es posible que tu pareja en caso de tener requiera mayor tiempo a tu lado, recuerda que si le descuidas mucho podrías cometer un grave error.

Tauro

Momento de poner las cosas en claro con una persona, no te hagas ideas absurdas ni piensas tan negativamente. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente. No te gusta andar con rodeos y te desespera mucho sino ves interés rápido por parte de la otra persona. No des más de lo que puedes y se exigente con quien te pide más. Ya no darás entrada a nadie a tu vida, ahora quien lo haga será porque se lo ganará, mientras no. No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te dañen tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. Podrías enterarte de chisme nada agradable, ni te estreses recuerda que por algo pasan las cosas, te va a servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. Una relación está por terminar en próximas fechas, podría ser miembro de la familia quien se separe. Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación y honorabilidad.

Aries

Cuidado con celos absurdos en caso de tener ya pareja porque podría venirse un problema de desconfianza muy grave y en cualquier momento te mandarán a la fregada. Tu carácter de la fregada que te cargas podría hacerte cometer grandes errores, llévate las cosas tranquilamente y no tomes decisiones a la ligera. Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy mendiga y suele aprovecharse de eso, déjate de esas cuestiones y que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes. Si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre, es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores. Pon en claro hacia dónde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas y sueños. Es momento que visualices el escenario que quieres para tu futuro pues si pasa por tu mente las fuerzas del universo y tu empeño podrían lograr que en corto plazo se materialicen.

Sagitario

Podrías iniciar una relación prohibida o ser él o la tercera en discordia; si te metes en esos asuntos después no te quejes. Sueños premonitorios y posibilidad de fiesta o convivio esta semana. Recibirás noticias de alguien muy especial de fueras. Si tu pareja se torna exigente con una manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia que no te cambie, bastante te costó aceptarte. Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti. Si tu pareja se ha mostrado indiferente pon mucha atención pues una de sus amistades le ha estado metiendo cosas en la cabeza, recuerda que la comunicación siempre será lo que los ayude a mejorar. No te dejes manipular por personas del pasado que regresan a tu presente y buscarán la manera de sacar algo de provecho. La llegada de un amor del pasado que comenzará atormentar tu vida podría venir a ocasionarte serios problemas. Cuídate de infecciones y de amistades falsas que aparecerán de último momento.

Capricornio

Es momento de enfrentar la vida de distintas maneras para obtener diversos resultados. Ten cuidado lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti y quieres demasiado. Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir. No dejes de luchar por tus metas algunas veces te desesperas que las cosas no te salgan bien a la primera, pero ten presente que la constancia es la base para lograr lo que te propongas. Hay mucha suerte en números que terminen en 6, 12 y 45. Amores nuevos se avecinan, un cambio de actitud que te va a beneficiar mucho y oportunidad de encontrar algo que habías perdido. Ya no dejes nada para mañana, si tienes posibilidad de hacerlo hoy. La vida te compensará de cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio. Te viene una visita inesperada y te enteras de chisme de una amistad que te dejará sacado o sacada de onda. Perdidas de objetos o dineros, ten más cuidado ahí. Es posible que un chisme te afecte más de lo que imaginas.

Acuario

Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado. Una amistad andará muy pegada a ti y con interés amoroso, sabrás identificar de quien se trata en próximas fechas. Amistad sale con su domingo siete. Una nueva amistad podría llegar y se llevarán de lo mejor, te ayudará a soltar el buche y descansar de tantos problemas que traes en la cabeza y no has podido contar abiertamente. Deja de mendigar amor y atención no es necesario llegar a ese punto, la vida te va a devolver a manos llenas lo que te quitó en tu pasado. Eres uno de los signos más ambiciosos pues solo así logras obtener lo que te propongas, sabes calcular las distancias entre las personas que te rodean, pero le fallas en las cuestiones sentimentales. Ten cuidado con una amistad que va llegar a pedirte un favor en los dineros y te va quedar mal.

Piscis

Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino. Ten cuidado con familiares, andarán hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. Es posible que sientas impotencia por no poder consolidar algo que tenías en mente, pero con el paso de los días todo resultará favorablemente. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto. Cambios y nuevas perspectivas en tu vida, comenzarás a ver un nuevo escenario muy perro que te llega en los próximos días, comprenderás el por qué no funcionó con unas personas y darás por terminados muchos de esos ciclos. Cuida mucho tus piernas y pecho, podrías enfermarte de una infección en estos días. Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejorr momento y más si te ha costado luchar por eso.

Géminis

No es momento de pensar en el pasado sino de centrarte en lo que en realidad vale la pena en estos momentos, ten cuidado con cambios en el amor que pudieran venir afectarte más de la cuenta. Se vienen oportunidades de cambios en el área de los dineros que debes saber aprovechar al máximo. Cuidado con un amor del pasado el cual pudiera tocar tu puerta y ocasionarte algunos problemas. No te dejes llevar por el qué dirán porque eso podría venirte a restar puntos en tu vida al tomarte esos comentarios muy enserio. Recuerda quién eres y lo que quieres lograr en tu vida para que no pierdas tu camino en el cumplimiento ro de tus metas. Ten cuidado con enfermedades respiratorias las cuales comenzarán aparecer en tu vida en cualquier momento y estas pudieran venir a ovacionar algunos problemas. Mucha suerte en juegos de azar y números con terminación 12, 18 y 67. Aprende a cuidarte las espaldas porque traes por ahí una amistad que no te ve con buenos ojos y pudiera meterte en algunos problemas en próximas fechas.