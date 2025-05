ICE se prepara para detener a inmigrantes ligados al sector restaurantero en Washington

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) parece haber dado el primer paso para llevar acabo una detención masiva de extranjeros carentes de estatus legal que permanecen en la capital del país.

Durante un acercamiento con representantes de varios medios informativos, Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D. C., reconoció estar desconcertada ante la presencia de agentes del ICE en la zona donde se concentran los principales restaurantes, lo cual define como una señal de un posible operativo para detener inmigrantes incluso sin antecedentes policiacos.

“He escuchado esos informes, los he estado recibiendo toda la mañana. Me preocupan. Parece que el ICE está en restaurantes o incluso en barrios, y no parece que estén buscando delincuentes. Es perturbador”, expresó.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC News, George Escobar, jefe de programas y servicios de la organización CASA, indicó que le hicieron llegar detalles sobre un presunto plan de detención de inmigrantes.

“Recibimos aviso sobre un tipo específico de operación, sobre cómo se llevaría a cabo: cuál sería el propósito de tal vez entrar en algunos de estos pequeños negocios, el hecho de que estaban considerando específicamente negocios de comida y posiblemente repartidores”, expresó.

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D. C., reconoció que la presencia del ICE atemorizó a varios residentes de la capital del país. (Crédito: Ben Curtis / AP)

Por su parte, la Asociación de Restaurantes del Área Metropolitana de Washington, la cual representa a más de 60,000 trabajadores de restaurantes de la zona emitió un comunicado a través del cual advierte sobre el impacto negativo que podría suponer la detención de inmigrantes que laboran para el sector gastronómico.

“Los inmigrantes constituyen una parte importante de nuestra fuerza laboral en todos los niveles. Desde lavaplatos hasta chefs ejecutivos y dueños de restaurantes, los inmigrantes son contribuyentes irremplazables a nuestros restaurantes más célebres y queridos establecimientos de barrio.

En un momento en que nuestra economía ya es frágil, la pérdida de un solo empleado en un solo establecimiento tiene un profundo impacto en las operaciones de un restaurante y su capacidad para atender a los clientes”, indica parte del documento.

Cabe señalar que, pese al desconcierto generado por la presencia de personal del ICE, por el momento no se reporta la detención de inmigrantes en la capital estadounidense.

