Vance dice que Rusia “pide demasiado” para poner fin a la guerra con Ucrania

El vicepresidente J.D. Vance esta vez no escondió su malestar y dijo que los rusos están “pidiendo demasiado” en requisitos para poner fin a la guerra con Ucrania y que cree que es hora de que ambas partes se unan en una “negociación directa”.

Durante su intervención en la reunión de líderes de Múnich, el vicepresidente subrayó la importancia de las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania y dijo que Estados Unidos está interesado en una “solución a largo plazo” que ponga fin a la confrontación militar lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin hace tres años.

“Ciertamente, ante la primera oferta de paz que los rusos presentaron, nuestra reacción fue que pedían demasiado“, dijo Vance. “Pero así es como se desarrollan las negociaciones”.

En un tono más político, dijo que “No diría que los rusos no estén interesados ​​en resolver este asunto. Lo que diría es que, ahora mismo, exigen ciertos requisitos, ciertas concesiones para poner fin al conflicto. Creemos que piden demasiado”.

Estados Unidos y Ucrania declararon en marzo que Kiev estaba dispuesta a aceptar un alto el fuego de 30 días con Rusia, un acuerdo alcanzado tras varias horas de negociaciones entre una delegación de funcionarios de la administración Trump y funcionarios ucranianos en Yida, Arabia Saudita. Sin embargo, Vance afirmó que los rusos decidieron que dicha pausa “no convenía a nuestros intereses estratégicos”.

“Hemos intentado superar la obsesión con el alto el fuego de 30 días y centrarnos más en cómo sería un acuerdo a largo plazo. Y hemos intentado avanzar constantemente”, dijo el vicepresidente.

Vance dijo que Trump está dispuesto a retirarse de las negociaciones si no hay avances entre Ucrania y Rusia, pero dijo que las dos partes necesitan comenzar a interactuar entre sí.

“Nos gustaría que tanto los rusos como los ucranianos se pusieran de acuerdo sobre algunas pautas básicas para sentarse a dialogar entre ellos”, afirmó.

Por su parte, según reportó CNN, al cuestionarlo sobre los comentarios de Vance sobre, Donald Trump pareció restarles importancia y dijo, “Bueno, es posible que sea cierto. Puede que sepa algunas cosas, porque he estado lidiando con esto y otras cosas”.

El presidente reiteró la advertencia de la administración de que no hay tolerancia indefinida para las negociaciones que no avancen a medida que él se frustra cada vez más por su incapacidad para poner fin a la guerra.

“Estamos llegando a un punto en el que habrá que tomar algunas decisiones. No me alegra”, declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval. “No me alegra”.

