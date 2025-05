Cynthia Klitbo no aprueba al novio de su hija y así lo grita: “No es el chavo indicado”

La actriz mexicana Cynthia Klitbo, de 58 años, compartió en entrevista cómo le va en su faceta de suegra, pues Elisa Fernanda, su hija, ya tiene novio a sus 18 años.

La villana de las telenovelas habló sobre este tema en una entrevista que otorgó al programa ‘Venga la Alegría’, en donde dejó en claro que no está para nada convencida con la pareja que eligió su hija y compartió las poderosas razones.

Cynthia detalló que el galán de su hija no es alguien que la impulse a perseguir sus sueños, sino todo lo contrario, lo ve como un escuincle, como ella misma lo definió, que sabotea cada ilusión que tiene en la vida

“En este momento no me agrada la pareja que tiene porque todo lo que a ella le gusta, sueña y le encanta, él lo sabotea”, acusó la preocupada mamá, quien puso como ejemplo el tradicional baile de promoción de la escuela, al que ella tenía muchas ganas de ir, pero no contaba con que su novio se iba a negar a acompañarla.

“No la quiso llevar al prom porque el escuincle, de 21 años, dice que a él le dan flojera los de 18”, continuó Cynthia.

A pesar de que su Elisa Fernanda ya no vive con ella, y está radicando en Estados Unidos, eso no ha imposibilitado que la actriz se aviente sus buenas pláticas con ella y le advierta sobre las conductas que tiene su novio.

“Si algo que es importante para ti, él lo menosprecia, no es el chavo indicado”, le ha dicho la veterana actriz, quien espera que para finales de año se pueda mudar a California y así poder estar más cerca de su hija, a quien tuvo con el coordinador artístico Rubén Lira.

"Si algo que es importante para ti, él lo menosprecia, no es el chavo indicado para ti": Cynthia Klitbo nos confiesa que no le agrada la pareja de su hija.🙅‍♀️🫣#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/6uBNoAHyX3 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 6, 2025

