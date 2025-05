Juan Wauters se reencuentra con sus raíces

La música que Juan Wauters compone es aparentemente sencilla, pero en el fondo se trata de creaciones “con mucho grado de profundidad, algo serio [para] comentar de las cosas que nos mueven”.

Mucho tiene que ver su experiencia como migrante: Juan y su familia vinieron a Estados Unidos cuando Juan tenía unos 17 años; se establecieron en Queens, Nueva York, donde este cantante encontró la tribu perfecta para desarrollar su arte.

Pero también tiene otros talentos: escribe y dibuja, y tiene un concepto del arte inusual. Eso se lo debe a su padre, quien desde que Juan era pequeño lo llevaba a museos y le explicaba en qué consiste el arte. Por ejemplo, le decía que el arte no tiene por que ser académico, que tiene que ser algo que te moviliza, que cuando lo haces te tienes que sentir bien.

“Sentir mariposas en el cerebro”, comparó Juan. “Si tratas algo en ese lugar, es probable que otras personas lo sientan cuando lo haces”.

Y eso es precisamente de lo que se trata “MVD LUV”, el séptimo disco de estudio de este intérprete del que ya estrenó sencillos como “If It’s Not Luv” y “Dime amiga”. El plan es promocionar las canciones y luego salir de gira tan pronto acabe el verano, quizá con versiones frescas de los cortes del álbum.

Otra particularidad del disco es que fue grabado en Montevideo, la ciudad donde Juan —de 41 años— nació y donde ahora tiene residencia.

“Me reencontré con algo que había dejado de lado cuando me fui, y poco a poco he podido volver a eso”, dijo. “En la pandemia regresé a Montevideo, y de repente estoy más acá que en Nueva York”.

A Juan y a su familia los expulsó el tema económico de Uruguay, y asimilarse a un nuevo país no fue nada fácil. Juan realizó una serie de oficios en restaurantes hasta que fundó la banda The Beets con amigos de Queen. Y a pesar de que salieron de gira, el grupo no prosperó y se desintegró. Entonces Juan se convirtió en solista y ahora sale de gira por todo el mundo.

Y tal como se lo dijo su padre, el fin es que su música transmita o haga sentir emociones.

“Esa es mi brújula”, dijo. “Y siempre me ha resultado”.