La alianza entre el hijo de “El Mayo” Zambada y “El Chapo Isidro” aumentará la violencia en Sinaloa

Una de nuestras fuentes nos autorizó publicar este audio. La alianza del Mayito Flaco con Fausto Isidro Meza Flores alias “Chapo Isidro”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva será un “game changer” en la guerra por el control de Sinaloa. || One of our sources gave us permission… pic.twitter.com/tTlRccYst6