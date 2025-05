La Opinión Hoy: Las voces más representativas de nuestra comunidad llegan a ÍCONOS

Este jueves 8 de mayo, La Opinión lanzó Íconos, su nueva serie de entrevistas en profundidad con personalidades relevantes del mundo del entretenimiento, la política, los deportes y mucho más. Caterina Balzano, reportera de entretenimiento de La Opinión y nos contó de primera mano sobre este magnífico proyecto.

“Yo estoy muy feliz de estar acá muy emocionada por este proyecto que venimos trabajando ya un buen tiempo con el equipo y por fin ver que ya se va a lanzar y pues nada el anticipo de la audiencia cómo lo vaya a recibir de verdad que es muy emocionante, le hemos metido todo el corazón y lo lindo de esto es que le estamos trayendo a la gente conversaciones con las figuras más importantes del entretenimiento, desde un acercamiento muy personal y eso me parece que es lo que lo hace más especial son figuras icónicas, pero también son preguntas y conversaciones icónicas que ellos no tienen todos los días”, dijo Caterina Balzano.

¿Qué hay detrás de todo este proyecto?

Caterina Balzano: “Detrás de Íconos primero que todo hay un equipo espectacular el equipo de ImpreMedia, pero el poder de sentarnos con ellos tener esas conversaciones un poco más íntimas, es lo que le vamos a traer a la audiencia es conversaciones por ejemplo con nuestra primera invitada que es Kate del Castillo, es sentarme a hablar con ella de lo que ha sido su vida como artista”.

“Pero también, como la hija de Eric del Castillo y también como una de las primeras mexicanas en llegar a Hollywood, que nos cuentes su trayectoria qué le da miedo, qué no le da miedo de qué se siente orgullosa como actriz, como persona, como mujer, su vida personal me habló de su amor, la persona con la que está en este momento su relación cómo ve ella ahora la vida como una mujer de 50 años, entonces nuevamente a mí me emociona ese acercamiento con el artista”.

“Yo siempre he dicho que yo no soy fan de nadie, porque siempre veo a los artistas como personas y no como una celebridad a la que hay que nada más sacarle noticias, entonces esa oportunidad de poder sentarnos y hablar con ellos y preguntarles esas cosas interesantes realmente sus vidas ir más allá, me parece que lo hace un proyecto superespecial y bueno y creo que el nombre no lo dijimos se llama Íconos y bueno creo que el nombre lo dice todo no son los grandes iconos de nuestra industria”.

Seguir leyendo: