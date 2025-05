La trayectoria imparable de Kate del Castillo: de ‘muchachita’ a romper moldes en Hollywood

Kate del Castillo tiene una convicción inquebrantable: lo más icónico de su carrera aún está por suceder.

Y si algo ha demostrado a lo largo de tres décadas en el ojo público es que su carrera no se ha forjado por azar, sino a fuerza de riesgo, determinación y reinvención constante.

Durante una entrevista exclusiva con La Opinión para la serie ÍCONOS, la actriz reflexionó sobre los momentos que han marcado su trayectoria, incluyendo el que, hasta ahora, considera el más significativo: su debut en Broadway con la obra The Way She Spoke, un monólogo desgarrador que da voz a las mujeres víctimas de violencia de género en Ciudad Juárez.

“Yo espero que todavía esté por llegar el momento más icónico de mi carrera”, confesó la mexicana con franqueza.

Sin embargo, reconoce que pisar un escenario de Broadway fue un hito que dejó una huella imborrable en su vida profesional y personal.

“Fue lo máximo, me nominaron y me dieron un monólogo en inglés donde interpretaba 14 personajes. Ese fue yo creo el reto más importante en mi carrera. No creo que ninguna actriz mexicana haya hecho un monólogo en Broadway, así que creo que eso es muy importante, por lo menos para mí lo es y lo llevaré en mi carrera y en mi corazón porque fueron momentos increíbles”, expresó visiblemente emocionada durante una conversación íntima en el Tower Theater Cultural Center de La Pequeña Habana, en Miami, donde había recibido la llave de la ciudad.

Vestida con un impecable sastre blanco de chaqueta y pantalón, una blusa negra tipo body, sandalias de tacón con plataforma metalizadas, el cabello suelto en ondas perfectas y un maquillaje sutil que realzaba su belleza natural, Kate nos atendió en el segundo piso del emblemático teatro de La Pequeña Habana, cándida y segura en sus respuestas durante un recorrido por su trayectoria.

La actriz abrió su corazón y repasó los momentos que han definido su vida personal y profesional. Rememoró su arriesgada mudanza a Estados Unidos en 2001, cuando dejó atrás las telenovelas que la consagraron en México para buscar su lugar en la meca del cine. Con determinación enfrentó una industria que a menudo margina a quienes llegan desde fuera, pero su talento, temple y tenacidad la impulsaron hasta conseguir el papel estelar que la catapultó como actriz internacional.

Habló de su compromiso con la comunidad latina en EE.UU., de su activismo por los derechos de los animales y de esa constante búsqueda de una pareja que pueda ser su confidente y cómplice.

La lucha por conquistar Hollywood

Kate se dio a conocer en el mundo gracias a su papel como Teresa Mendoza en La Reina del Sur, un personaje que rompió esquemas dentro del género narco y le permitió ganar reconocimiento internacional. Pero su carrera comenzó mucho antes, con su debut en la telenovela Muchachitas, y desde entonces ha recorrido un largo camino lleno de desafíos, reinvenciones y apuestas arriesgadas.

Instalada en Estados Unidos desde hace 24 años, del Castillo ha vivido en carne propia lo que significa ser mujer, latina y actriz en una industria que, aunque ha evolucionado, sigue marginando y encasillando a quienes no se ajustan a sus moldes tradicionales. A lo largo de más de dos décadas, ha enfrentado estereotipos, ha batallado contra acentos y prejuicios, y ha levantado su voz en busca de una representación más digna para los latinos en el cine y la televisión estadounidenses.

“Desafortunadamente, siguen siendo los mismos”, reconoció sobre los retos que persisten. “Las cosas no han cambiado; han mejorado un poco, pero realmente va muy lento todo. Seguimos estereotipadas, seguimos sexualizadas, entonces yo como latina me siento invisible todavía en Hollywood”.

Esa sensación de invisibilidad no le ha impedido seguir abriendo puertas. Por el contrario, ha canalizado esa frustración hacia la creación de oportunidades que rompan con el molde. “No puedo quejarme. Me ha ido muy bien. A mí me abrieron las puertas sin juzgarme, sin esperar nada a cambio más que el talento que traía o no en las audiciones y así, pero no ha sido fácil. Ahora quiero hacer personajes que no estén estereotipados y por eso estoy luchando”.

Kate es, sin duda, una de las voces más potentes del entretenimiento latino en la actualidad. Su participación en The Cleaning Lady, donde da vida a Ramona Sánchez, es una muestra más de su compromiso por encarnar personajes complejos, inteligentes y alejados de clichés.

“Al final del día tengo que trabajar, entonces hay personajes que todavía no me puedo dar el lujo de rechazar. Hay cosas que tengo que hacer para pagar los bills, pero dentro de esos, por ejemplo Cleaning Lady, es un personaje al que yo le meto un montón de español. Y creo que eso también es importante. No es un personaje que esté sexualizado. Es una mujer inteligente, una mujer conocedora, una mujer que tiene escuela, así que eso también es parte de nosotros; buscar ese tipo de personajes”, señaló.

Para Kate del Castillo, cada personaje es más que un trabajo, es una herramienta de transformación. Es por eso que ha buscado imprimir autenticidad en cada papel que asume.

En esa búsqueda personal y profesional, la actriz también compartió cómo se esfuerza cada vez más por dar lo mejor de sí y abrir camino para que los actores latinos tengan los mismos derechos y oportunidades que el resto en Hollywood.

“Luchar contra los estereotipos y contra el ‘soy mexicana, me tienen también que pagar bien. Soy mujer, me tienen que pagar bien’. Las diferencias son gigantes y todavía hay un poco de racismo en ese sentido de hacerte a un lado”, explicó. “Pero el trabajo de uno también habla. Y hay otros trabajos, como el de FOX, en el que me han abierto las puertas y que les encanta mi trabajo y que les encanta mi acento y que aceptan como soy como actriz”.

Esa autenticidad ha sido su mejor carta de presentación, incluso cuando le ha tocado compartir escena con grandes figuras del cine mundial.

“Tengo tres: Kevin Kline fue uno. El otro fue Juliette Binoche, y la otra fue Tilda Swinton“, dijo Kate. “He trabajado con ellos tres y con muchos otros más, pero Tilda ha sido casi que por lo que me convertí yo en actriz. Lo lindo de nuestro trabajo es que no importa qué tan estrella eres, lo único que nos separa en un set es que a ella le pagan muchos más millones que a mí. Pero nos une el lenguaje del cine y eso es lo que es muy lindo”.

El equilibrio de los 50

Con 52 años cumplidos, la mexicana atraviesa una etapa de profunda serenidad y equilibrio. Lejos de la presión que sintió al llegar a los 40, hoy se siente plena, libre y en paz consigo misma.

“Yo cuando cumplí 40 pensé que se me acababa la vida. No sé por qué me pegaron mucho los 40, pero los 50 me han caído de maravilla. Me siento mejor que nunca. Me siento más madura, pero también mucho más tranquila y mucho más cómoda en mi cuerpo. No trato de darle gusto a nadie más que a mí misma”, asegura la actriz.

Esa misma serenidad se refleja también en su vida personal. Tras episodios intensos en su vida amorosa, ha encontrado una conexión diferente junto al cineasta Edgar Bahena. Una relación que describe como serena, consciente y basada en la complicidad.

“Enamorada de una manera diferente a cuando estaba yo jovencita y te digo jovencita de hace poquito, o sea, es un enamoramiento tranquilo, en paz”, expresó. “Antes me enamoraba y te querías morir. Ahora es completamente diferente”.

Sobre Bahena, agregó: “Es un hombre que me apoya, es un hombre estudiado, es un hombre culto, es un hombre que trabaja, es talentoso, todas esas cosas que me enamoraron de él. No fue amor a primera vista, simplemente nos fuimos enamorando por la manera de ser y creo que por primera vez en mi vida tengo a un gran amigo y eso es lo que ha hecho que esta relación esté funcionando”.

Un lazo familiar que la mantiene firme

En medio de una carrera agitada y una vida bajo el escrutinio público, la actriz ha sabido mantener sus raíces firmes. Su familia, en especial su padre, el legendario actor Erick del Castillo, ha sido su mayor inspiración y ancla emocional.

“Yo todo lo aprendí de él, por verlo a él, ese amor, ese respeto a la carrera. El ser un hombre honesto, un hombre de primera en todos los sentidos. Mi papá es mi ícono, sin duda, mi héroe, mi todo”, dijo la actriz quien también comparte una estrecha relación con su hermana, la periodista Verónica del Castillo, aunque admite que hay temas en los que prefieren no profundizar.

“Hay cosas que simplemente no se hablan porque no tiene caso. Yo amo a mi hermana como sea y daré la vida por ella todo el tiempo, pensemos diferente o no”, agregó.

Una voz firme por la comunidad latina

Del Castillo ha utilizado su visibilidad para defender causas que le importan.

Desde su activismo por los derechos de los animales hasta su rechazo a políticas migratorias discriminatorias, su voz resuena más allá de los sets de grabación. En varias ocasiones ha expresado su punto de vista frente a las políticas del presidente Donald Trump y sus discursos acerca de los latinos y la inmigración.

“Es como regresar a la época de las cavernas, pero lo que sí creo que es algo muy evidente es que nos quieren meter miedo y el miedo no nos lleva a ningún lado”, opinó sobre el clima político. “El miedo, si lo sabemos usar, nos mantiene alerta, pero si no, nos paraliza y no podemos estar paralizados”.

Para Kate, los latinos son una fuerza vital en Estados Unidos. “Nosotros somos gente buena, gente que viene a trabajar, gente que ha dejado millones y millones de dólares. Venimos a hacer el bien, a buscar una mejor vida, porque de eso se trata Estados Unidos. Por eso hay esa diversidad”.

Y a su comunidad, le deja un mensaje directo: “No tengan miedo, entérense bien de cuáles son sus derechos, y no nos dejemos amedrentar por nadie”.

