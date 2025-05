La Opinión Hoy: Sheinbaum evita responder a críticas de Trump y destaca “buena comunicación”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó responder al presidente, Donald Trump, quien la acusó de tener miedo a los cárteles del narcotráfico por no aceptar el ingreso del ejército de Estados Unidos para ayudar en el combate a estos grupos. Ella se limitó a destacar la buena comunicación y respeto entre ambos gobiernos.

“Hay muy buena comunicación con el presidente Trump, en 3 meses y poquito de su gobierno, pues hemos tenido no sé más de cinco llamadas y es buena la comunicación, a veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono y ha habido respeto, entonces yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora, entre Estados Unidos y México fuera a través de los medios y declaraciones a los medios, es una comunicación fluida buena en donde tenemos muchísimos acuerdos y otros que no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente que es algo normal y natural”, dijo Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum reaccionó así a las declaraciones que dio el domingo Trump a la prensa, al asegurar que ella le tiene tanto miedo a los cárteles del narcotráfico que no puede pensar con claridad, tras darse a conocer que le propuso recientemente que permitiera la entrada a México a los soldados, para combatir a los cárteles del narcotráfico propuesta que la mandataria evidentemente rechazó

Sheinbaum remarcó que México ha cumplido con la serie de acuerdos que se han planteado durante las llamadas que ha tenido con Trump y reitero que el país se encuentra en mejores condiciones que la mayoría de los países del mundo.

En su segundo periodo en la Casa Blanca, Trump ha aumentado la presión sobre la seguridad en México, al asegurar que este país no hace lo suficiente para combatir el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo y el flujo de migración irregular.

Ante lo que México ha desplegado 10,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera común

Washington también incluyó en la lista oficial de terrorismo a seis grupos de narcotráfico mexicano, El Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel del Noroeste, la Familia Michoacana y los Cárteles Unidos.

Millones de jóvenes podrían quedarse sin cobertura médica si no toman acción

En La Opinión Hoy hemos hecho mucho énfasis en la importancia de contar con un seguro médico, que es una de las decisiones más importantes que podemos tomar para establecer una base sólida que apoye nuestro bienestar y que en algunos casos la obtención de metas profesionales y personales.

Graduarse en la universidad es siempre un gran logro y marca el comienzo de una nueva etapa en la vida de quienes cumplen dicho ciclo y cuidar la salud es fundamental al iniciar este nuevo capítulo en nuestras vidas. Eso significa asegurarnos de contar con un seguro médico de calidad que cubra nuestra salud física y mental y que nos proteja económicamente ante lo inesperado.

Nos acompañó nuevamente Patricia Izquierdo, vocera de Covered California, para compartirnos información que puede ser muy útil para tales efectos.

“Es importante para esos jóvenes que se van a graduar y que son nuestro orgullo como familia porque, pues, muchos de pronto han tenido padres que ni siquiera han ido a la universidad, ya se van a graduar, van a dar ese gran paso en su vida y es importante que tengan un seguro médico para que puedan seguir alcanzando esas metas profesionales que son tan importantes para todos en nuestra vida”, dijo Patricia Izquierdo.

Hay un periodo especial de inscripción en este momento en Covered California

“Precisamente en este momento tenemos un periodo de inscripción especial, que va hasta el 31 de octubre, y muchas de las personas que no cuentan con un seguro médico en este momento pueden inscribirse a través de Covered California. Nuestro periodo de inscripción oficial de inscripciones, que es el periodo de inscripción abierta, va desde el primero de noviembre todos los años hasta el 31 de enero (…) Lo importante es que la gente sepa que si ya tienes 26 no puedes estar bajo el seguro médico o al amparo de tus padres, entonces debes tener tu seguro médico propio y si no va a tener que pagar una penalidad, lo que le estamos diciendo esos jóvenes que se están graduando y que de pronto no consiguen un trabajo no importa vengan con Covered California y los podemos inscribir”.

