Alcalde de Nashville cuestiona el arresto de más de 100 personas por ICE en paradas de tráfico

Más de 100 personas fueron detenidas por funcionarios federales de ICE en un operativo conjunto con la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP) desde el pasado fin de semana, lo que ha dejado a funcionarios locales y a muchos en la comunidad inmigrante de Nashville con incertidumbre y preocupación.

La Patrulla de Carreteras de Tennessee informó el viernes que realizó 588 detenciones en el operativo conjunto con el ICE y que detuvo a 103 personas que están bajo investigación por violaciones migratorias, según The Associated Press.

Las detenciones “condujeron a la recuperación de drogas ilegales y armas de fuego, lo que permitió retirar elementos peligrosos de las calles y hacer de Tennessee un lugar más seguro”, declaró la Patrulla de Carreteras. Una persona era buscada por un asesinato en El Salvador.

El operativo con ICE es un recordatorio de la importancia de las jurisdicciones policiales locales y estatales para los planes del presidente Donald Trump de realizar deportaciones masivas.

La semana pasada, funcionarios de Florida promocionaron un operativo conjunto con el ICE que resultó en 1,120 arrestos por inmigración.

Los funcionarios municipales de Nashville, un bastión demócrata, han desmentido su participación y han criticado los arrestos.

El director legal de Nashville, Wally Dietz, afirmó que el operativo estatal-federal, que comenzó el 3 de mayo, sorprendió a todos en el gobierno municipal.

En una conferencia de prensa el viernes, el alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, exigió transparencia al ICE, mientras que organizaciones locales sin fines de lucro trabajan para educar al público sobre sus derechos, según informó WKRN.

O’Connell solicitó al ICE que publique los nombres y cargos de las 103 personas detenidas en este operativo. El alcalde expresó que es una práctica habitual en Nashville saber quién está bajo custodia, y añadió que esta situación no debería ser diferente.

O’Connell también está tomando medidas para mejorar la comunicación dentro de los departamentos de la ciudad de aquí en adelante.

El Departamento de Carreteras de Tennessee (THP) afirmó en un comunicado citado por medios locales que su función es clara: hacer cumplir las leyes de tránsito de manera justa y consistente. Enfatizaron que las detenciones se basan en el comportamiento del conductor y no en la identidad ni en el perfil racial.

El director legal del gobierno metropolitano de Nashville, Wally Dietz, indicó a que los funcionarios también están explorando maneras de alertar al público cuando se lleven a cabo operativos similares, respetando la ley federal.

Pero reconoció que sus manos están atadas. “La respuesta corta es sí, somos impotentes”, concluyó Dietz. “No tenemos autoridad alguna para ordenar al ICE que no lleve a cabo sus acciones de cumplimiento. No tenemos autoridad para decirle al THP que no puede cooperar con el ICE”.

Sin embargo, los funcionarios recordaron a los miembros de la comunidad que tienen derechos, independientemente de su estatus migratorio.

Alrededor del 9% de la población del área metropolitana de Nashville, de aproximadamente 2 millones de habitantes, son inmigrantes, muchos de ellos provenientes de México y Honduras, según el análisis de datos censales realizado por el Instituto de Política Migratoria. La ciudad también cuenta con una gran población kurda que convive con refugiados de Sudán, Myanmar y otros países.

Sigue leyendo:

· ICE realiza mega operativo en Florida busca de al menos 800 indocumentados: Miami Herald

· ICE deportó a madre inmigrante de un bebé y a tres niños que son ciudadanos estadounidenses

· Desaparecidos en Estados Unidos: sitio web muestra los rostros de la redada migratoria de Trump