Henry Martín reconoce que hay nerviosismo en América en vuelta contra Pachuca

Henry Martín reconoce que hay nerviosismo en el Club América para la vuelta contra Pachuca tras el empate sin goles en la ida de cuartos de final de la Liga MX.

Aunque el delantero mexicano también afirma que es algo normal tener ese tipo de incertidumbre.

“Siempre hay nerviosismo en una Liguilla, tenemos incertidumbre de lo que pueda suceder, es algo que siempre pasa en una fase final porque sabemos que si quieres ser campeón debes ganarles a todos”, señaló el artillero.

Martín asumió la culpa por las fallas en ataque que tuvo el América en la ida y no pudo poner adelante a su equipo en la eliminatoria.

“En la ida no ganamos por culpa nuestra, no metimos los goles en las oportunidades que generamos. No hay excusas, nos faltó contundencia, pero estuvimos sólidos atrás, eso nos da confianza. Estamos ansiosos de que ya inicie el partido de vuelta”, subrayó.

Henry Martín quiere otro título con América

El delantero destacó las ganas de sus compañeros y el club de sumar otro título y obtener el tetracampeonato de forma consecutiva.

“Lo que me sorprende de este equipo es el hambre que tenemos sin importar que hemos logrado un tricampeonato. Nos hemos mantenido muy competitivos, en la liguilla nos crecemos más, tenemos más ambición porque queremos hacer historia con un cuarto título consecutivo”, dijo.

Henry Martín también resaltó que esa ambición es gracias a André Jardine y cómo mantiene al equipo enfocado.

“Jardine nos inyecta mucha hambre, no permite que nos conformemos, estamos a cinco juegos de ganar un tetracampeonato que podría marcarnos para siempre en la historia de este equipo”, puntualizó.

América no se distrae con el Mundial de Clubes

Henry Martín también subrayó sobre que el América no se distrae con la posibilidad que tendrá de clasificar al próximo Mundial de Clubes si vence a Los Angeles FC de la MLS en el partido que la FIFA designó para obtener al sustituto del León para dicho certamen.

“Vamos paso a paso. No pensamos en todo, sino en lo que viene, y eso es Pachuca. Lo otro no tenemos voz ni voto, si nos dicen que tenemos oportunidad de buscar el boleto lo vamos a hacer porque quién no quiere jugar un Mundial de Clubes”, concluyó.

