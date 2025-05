Trump pide 20,000 agentes adicionales para ayudar en las deportaciones

El presidente Donald Trump ordenó el viernes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aumentar a 20,000 los agentes encargados de deportaciones, una medida que resultaría en una enorme expansión de la aplicación de la ley migratoria.

En una disposición incluida en una proclamación presidencial enfocada en impulsar la salida voluntaria del país de los inmigrantes indocumentados, Trump instó al Departamento de Seguridad Nacional a comenzar pronto a “delegar y contratar agentes del orden estatales y locales, exagentes federales, agentes y personal de otras agencias federales, y otras personas”.

Esta proclamación titulada “Proyecto de Regreso a Casa” exige que los agentes sean retirados de entidades estatales y locales, entre otros lugares, pero no indica cómo se financiaría tal esfuerzo.

“A más tardar 60 días después de la fecha de esta proclamación, el Secretario de Seguridad Nacional complementará las operaciones de cumplimiento y deportación existentes mediante la delegación y contratación de agentes del orden público estatales y locales, ex agentes federales, agentes y personal de otras agencias federales y otras personas para aumentar la fuerza de operaciones de cumplimiento y deportación del Departamento de Seguridad Nacional en no menos de 20,000 agentes con el fin de llevar a cabo una campaña intensiva para expulsar a los inmigrantes ilegales que no han salido voluntariamente”, dice la declaración del presidente Trump.

En el texto, Trump indica que es su “obligación legal” ejercer todas las herramientas a su disposición para poner “fin a esta invasión, expulsar a los invasores extranjeros ilegales de Estados Unidos y proteger al pueblo estadounidense”.

“Esta proclamación establece el Proyecto de Regreso a Casa, que ofrecerá a los extranjeros ilegales una opción: salir de Estados Unidos voluntariamente, con el apoyo y la asistencia financiera del Gobierno Federal, o quedarse y afrontar las consecuencias”, añade la orden presidencial.

