Analizando ‘Preguntas a las 11:11’, álbum debut de Ela Taubert

La trayectoria de Ela Taubert se encuentra en un momento de auténtico auge, y todo indica que su camino en la música apenas comienza a despegar con fuerza.

Con solo 24 años, esta artista colombiana ha conquistado al público con diversos sencillos y, recientemente, marcó un hito importante al lanzar su primer álbum titulado Preguntas a las 11:11, un álbum que refleja su manera de pensar profundamente cada paso buscando respuestas a las muchas preguntas que le surgen por diferentes experiencias de la vida.

Con este proyecto, Taubert invita a los oyentes a un viaje emocional donde explora el amor, el desamor y el autodescubrimiento. El álbum, producido por KEVN, toma inspiración de la tradición de pedir deseos a las 11:11, convirtiendo cada pista en una reflexión profunda sobre las dudas y las preguntas que nos mantienen despiertos por la noche.

Preguntas a las 11:11 reúne 16 canciones. En un proyecto cargado de interrogantes, Taubert decidió abrir su álbum con “¿Quién Diría?”, una canción que habla del amor que llega sin avisar, con un coro que se queda en la mente desde la primera escucha. También es evidente la introspección que marca su evolución personal, como en ¿Te Imaginas?, Ela ofrece un sonido auténtico y vulnerable. La última canción, una versión especial en vivo de su hit “¿Cómo Pasó?” junto a Morat, y la penúltima con Joe Jonas, con quien interpretó la misma pieza durante la ceremonia n.º 25 de los Latin Grammy.

Unos días después de ese show en noviembre de 2024, Ela conversó con La Opinión sobre su carrera, sus logros recientes, la emoción de haber obtenido un Latin Grammy, y lo que espera de su futuro como artista.

“Todo es demasiado hermoso y memorable. Yo creo que viví una semana de Disney, literalmente fue muy especial compartir espacio con artistas que admiraba desde siempre, compartir escenario con uno de mis ídolos de niñez y ganarse ya el Grammy también fue otra cosa que yo no estaba dentro de mis planes, yo la verdad estando al lado de artistas tan tan increíbles, nominada con artistas ya de verdad demasiado top, yo dije, ‘Esto no creo que sea una posibilidad.’ Y fue una sorpresa muy hermosa y creo que todo lo que pasó esta semana fue de las semanas más bonitas y de sueños cumplidos que he vivido en mi vida.”

Desde esa entrevista, Ela ha seguido trabajando sin pausa.

En febrero de 2025, Taubert fue reconocida en Premio Lo Nuestro, llevándose dos galardones en las categorías ‘Artista revelación femenina‘ y ‘canción del año – pop‘.

En abril de 2025 presentó “¿Cómo Haces?”, y al cierre de ese mes anunció con entusiasmo el listado completo de canciones de su disco PREGUNTAS A LAS 11:11, lo que elevó las expectativas de sus seguidores.

A su vez, ha sido nominada por primera vez a los Premios Tu Música Urbano 2025, y se preparará para presentarse en el LAMC SummerStage en el icónico Central Park de Nueva York el próximo 12 de junio.

Ela recuerda con nitidez el instante en el que la música pasó de ser una pasión a un objetivo claro en su vida. “Me acuerdo la primera vez que vi como tal los Latin Grammy sí que me marcaron mucho, creo que fue en el 2007, si no estoy mal y fue creo que en ese año fue que Jesse y Joy hice ganaron el Latin Grammy. Era a Best New Artist y yo me acuerdo que yo estaba superobsesionada con su música en esa época. Mi mamá me los ponía todo el tiempo y creo que ahí fue que se despertó como ese sueño de: ‘wow, algún día espero estar ahí’ y de ahí en adelante nunca me los perdí, nunca me he perdido ningún premio en nada y mucho menos de un Grammy. De los Grammy siempre es espectacular y fue una locura. Ese sueño sí, estaba siempre en mi corazón y pedí a Dios siempre como que si es una posibilidad y algún día nos das la oportunidad que se dé y gracias a Dios se dio y fue muy especial.”

Consultada sobre por qué siente que su público se identifica tanto con lo que canta, fue clara en expresar que su autenticidad es clave: “Bueno, yo creo que más que creer de las cosas más bonitas que creo que he vivido en esta nueva era de mi vida y todo creo que ha sido el momento donde yo más me he sentido yo misma en mi carrera y en mi vida yo creo que es donde más he tenido la libertad estos últimos 2 años creativa donde por fin pude decir como, ‘Wow, ya, soy libre de poder hacer y escribir las canciones que siempre soñé escribir y de desahogar esas historias que estaban represadas en mi corazón con mi productor, con Kevn y mis compañeros songwriters que los amo infinitamente y creo que tal vez ese momento en el que uno decide amarse y amar esa parte artística y explotarla y ser 100% honesto contigo, es cuando la gente realmente también siente ese vínculo tan bonito y todo hace click. Siento que ya todo empieza como esa energía, empieza a fluir. Entonces, yo diría que va más por ahí, que cuando uno empieza a ser 100% lo que uno quiere compartir, las personas conectan un poquito más, creo yo.”

Sobre las limitaciones que sintió en el pasado, Ela explicó: “Bueno, más que no sentirme completamente yo, creo que muchas veces, sobre todo cuando uno es más joven y más niño, ¿sí? Como que no entras todavía esa etapa de ser 100% adulto. Creo que uno está muy influenciado por muchas de las cosas que están pasando a tu alrededor.”

En cuanto a la colaboración que tuvo con Joe Jonas, uno de los momentos más inesperados y mágicos de su carrera, recordó con una sonrisa: “No, yo los amo, yo los admiro y a Joe lo admiro infinitamente y obviamente como se dio todo y que es lo más especial de todo, yo tengo momentos donde obviamente esta carrera no es fácil y tienes subidas y tienes momentos emocionales y yo que soy bien sensible y yo por todo y todo lo demás. Me acuerdo de que desde niña como que siempre tuve como esa ilusión de poder algún día colaborar con esas personas que desde niña me han inspirado a hacer lo que hago hoy“.

Respecto a su origen, Ela aclaró: “Yo nací en Bogotá, crecí en Bogotá toda mi vida. Yo me vine a Estados Unidos como en el 2020, llevo 4 años acá”.

Finalmente, al reflexionar sobre el proceso de dejar su hogar y lanzarse a cumplir un sueño en otro país, Ela confesó: “No, es muy difícil y a mi mamá que nosotras somos las dos y como que somos obviamente así de unidas es muy difícil, no es tan fácil y medio muy duro. De hecho, la primera canción que terminé escribiendo acá en Estados Unidos fue una de mis canciones que más amo“.

Con una carrera que ya le ha traído premios, colaboraciones inesperadas y el respaldo de una audiencia creciente, Ela Taubert demuestra que su talento, autenticidad y determinación la están llevando por el camino de convertirse en una de las voces más destacadas de su generación.