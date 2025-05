John Legend describe como “impactante” el comportamiento de su amigo Kanye West

El aclamado cantante John Legend, quien compartió una profunda amistad con Kanye West durante muchos años, se pronunció sobre los recientes comportamientos del rapero, los cuales han generado una gran controversia a nivel mundial.

En una reciente entrevista con The London Times, Legend abrió su corazón al hablar sobre lo que considera una “evolución alarmante” de su ex amigo, quien alguna vez fue un referente de creatividad y pasión en la música.

Durante la charla, John no dudó en recordar cómo fue el Kanye West de sus primeros años, cuando los dos compartían no solo escenario, sino también sueños y metas. “Kanye era muy apasionado, muy talentoso y tenía grandes sueños no solo para sí mismo sino también para todas las personas que lo rodeaban. Tenía tanto optimismo, tanta creatividad. Es triste, a veces impactante, ver dónde está ahora”, expresó el músico, quien parece no reconocer en la figura actual de West al joven artista lleno de esperanza con el que compartió tantos momentos.

Legend detalló cómo la colaboración entre ambos marcó un antes y un después en su carrera, reconociendo que fue un privilegio trabajar junto a él en sus primeros años de éxito. “Se convirtió en un artista solista muy popular, y durante todo ese tiempo estuve viajando con él, haciendo conciertos con él, ganando reconocimiento no solo como su cantante y teclista, sino también como artista. Me habían rechazado todas las discográficas”, recordó.

Sin embargo, el contraste entre el Kanye West que conoció en el pasado y el hombre de hoy es evidente. En ese sentido, John no ocultó su sorpresa ante la radical transformación de su ex amigo, sobre todo por la adopción de posturas y comentarios que, a lo largo de los años, han causado revuelo por su carga racista, antisemita y polémica.

“Impactante” es como John Legend califica la situación actual de West, quien a lo largo del tiempo ha ido alejándose de los ideales con los que muchos lo identificaban. Legend reflexionó acerca de la evolución de West, sugiriendo que no fue algo que se presagiara en sus primeros años juntos, cuando la relación parecía imparable.

Por otro lado, la relación entre ambos se deterioró en torno a la política. La inclinación de Kanye por apoyar a figuras como Donald Trump y su controvertida candidatura presidencial en 2020 marcaron el fin de una amistad que alguna vez fue cercana. John explicó cómo sus diferencias ideológicas fueron el punto de quiebre, reconociendo que su amistad ya no era la misma desde que West mostró su apoyo a Trump y sus posturas políticas extremas.

Lo que comenzó como una relación de trabajo sólida se transformó en un distanciamiento emocional y profesional, algo que para John Legend fue un proceso doloroso pero necesario.

Aunque ambos parecen haber tomado caminos separados, Legend no oculta su tristeza al ver la dirección que ha tomado la vida de Kanye West, a quien recuerda como un amigo lleno de sueños y ambiciones, pero que hoy es visto por muchos de manera muy distinta.

