Sofía Vergara moverá mar y tierra para ir al concierto de Shakira en Los Ángeles

Sofía Vergara aseguró que hará todo lo que esté en sus manos para asistir al concierto de Shakira en Los Ángeles, el próximo 20 de junio, luego de que la cantante colombiana la invitara.

En una reciente entrevista con Infobae, Vergara contó que no tenía planeado estar en la ciudad en esa fecha; sin embargo, moverá tierra y mar para regresar y poder asistir al show de la cantante de “Soltera”.

“Ya me invitó y le dije que sí. Ya estoy planeando y tratando de mover todo para estar aquí porque quiero también llevar a gente a que la vean”, dijo la actriz colombiana.

“La verdad es que sí tenía cosas que hacer en junio y no iba a estar aquí en Los Ángeles ese día, pero ya estoy moviendo todo para conseguirlo”, agregó.

Vergara aseguró que ya puso manos a la obra para organizar todos sus compromisos de forma que le permitan estar en el show de Shakira.

“Vamos a hacer todo lo posible por estar con mis amigas, además porque las canciones de Shakira me las sé todas, me acuerdo muy bien de las letras, especialmente las de antes”, indicó.

Asimismo, la actriz aprovechó para hablar de su amistad con la cantante. “Apoyo todo lo que dice ella, apoyo ese pensamiento. Hay que facturar, porque todavía no he encontrado un marido que me mantenga y a mí me gusta gastar mucho”, dijo.

¿En qué ciudades de Estados Unidos se presentará Shakira?

El año pasado, Shakira anunció la reprogramación y cambio de locación de sus shows en Estados Unidos debido a la alta demanda de boletos.

En octubre, la cantante compartió un comunicado en sus historias de Instagram para informar a sus fanáticos sobre los cambios en sus shows en Norteamérica.

“Tal y como Live Nation ha comunicado, mi producción ha credio en tal magnitud, así como la demanda de entradas y más shows, que ha superado las expectativas más optimistas. Tanto, que la gira en Norteamérica ahora requiere de estadios y más fechas, para poder llegar a más de ustedes, por lo que ha sido trasladad a mayo del 2025”, informó la cantante.

Ahora, los shows de Shakira en Estados Unidos, previstos inicialmente para octubre del año pasado, comenzarán en mayo de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte.

La cantante tendrá shows en ciudades como Detroit, Chicago, Boston, Washington, Atlanta, Orlando, Miami, San Antonio, Houston, Phoenix, San Diego, San Francisco, entre otras.

Sigue leyendo:

· Lele Pons acompañará a Shakira en su primer show en EE.UU

· Alejandro Sanz será el primer invitado de Shakira en sus shows en EE.UU

· Pitbull será invitado especial en uno de los concierto de Shakira en EE.UU