T-Mobile ofrece $800 en ahorros con el nuevo Samsung Galaxy S25 Ultra

Con un nuevo diseño tras una identidad más definida y funciones desarrolladas en su totalidad por inteligencia artificial. El nuevo Galaxy S25 Ultra mejorará no solo la experiencia visual sino también la productividad de sus usuarios. A diferencia de las anteriores series S, la calidad de imagen, sonido y herramientas lo coloca por encima de muchos dispositivos móviles.

Este equipo OS Android 15 pesa tan solo 218g, tiene una pantalla de 6.9″, 1440 x 3120 pixels cuenta con un procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy 4.47GHz, una memoria RAM 12GB y una capacidad de almacenamiento de 512GB, además de una batería 5000 mAh, una cámara de 50 MP y un lápiz integrado.

En cuanto a su estructura se aprecia un marco de titanio más delgado y redondeado que permite un mejor agarre, así como un cristal duradero Corning® Gorilla® Armor 2 y mucha más resistencia al agua y al polvo. Las presentaciones que ofrece esta nueva versión son: Titanium Black, Silverblue, Gray o Whitesilver.

La incorporación de la inteligencia artificial avanzada eleva el uso de este dispositivo en todos los niveles, desde acciones tan sencillas como la recopilación de datos e información personalizada hasta reconocimientos faciales.

Este dispositivo sin duda se centra en mejorar la productividad y agilizar los procesos de búsqueda ya que con tan solo mantener presionado su botón lateral se accede fácilmente a Google Gemini para recibir ayuda sobre alguna tarea, y con la nueva función Now Brief se podrá comenzar la mañana con un resumen del día, como eventos, horarios, actividades y pautas.

Ahora bien, una de las mejoras que está llamando la atención de la versión S25 Ultra es la calidad de imagen que ofrecen sus cámaras, con la integración de AI, las fotografías y videos logran un aspecto mucho más profesional, ya que el equipo permite en simultáneo reconocer la iluminación, tonos de pieles, entorno, entre otros haciendo que la foto o videoclip tenga un acabado limpio sin necesidad de edición.

T-Mobile desea mejorar la experiencia de los consumidores no solo ofreciendo nuevos planes y beneficios con garantías de hasta 5 años en donde se puede ahorrar hasta un 20%, sino también que anuncia que ahora los clientes podrán ahorrar hasta $800 dólares con la compra del nuevo Samsung Galaxy S25 Ultra al intercambiar cualquier dispositivo elegible.

Esta oferta por parte del operador de red móvil admite cualquier dispositivo sin importar su condición o plan al que califique incluyendo Experience More que cuenta con beneficios de Go5G Plus con más datos para hotspot, además de T-Satellite con Starlink, o para Experience Beyond que tiene beneficios de Go5G Next con más datos y T-Satellite.

