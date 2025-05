Tom Cruise elogia el talento de Nicole Kidman casi 25 años después de su divorcio

A pesar de que han pasado casi 25 años desde su separación, Tom Cruise continúa hablando con aprecio sobre su exesposa, la actriz Nicole Kidman.

En una reciente entrevista con Sight and Sound, por medio de The Independent, el protagonista de ‘Misión: Imposible’ recordó su trabajo conjunto en ‘Eyes Wide Shut’ (1999), el thriller erótico dirigido por Stanley Kubrick que marcó la última película del legendario cineasta.

Cruise reveló que fue él quien sugirió a Kidman para el papel de Alice Harford, la esposa del personaje que él mismo interpretó, el Dr. Bill Harford.

“Volé a su casa y aterricé en su patio trasero. Leí el guion el día anterior y pasamos el día hablando de él”, recordó el actor.

“Conocía todas sus películas. Luego, básicamente, nos fuimos conociendo. Y mientras lo hacíamos, le sugerí a Nicole que interpretara el papel de Alice. Porque, obviamente, es una gran actriz”.

La película no generó controversia en el matrimonio

El actor también compartió su entusiasmo por el proyecto, a tal punto que le dijo a Kubrick que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para llevar a cabo la película, independientemente del costo.

A pesar de que el rodaje se extendió mucho más de lo previsto, Cruise no se mostró arrepentido. “La película me pareció muy interesante y quería vivir esa experiencia”, dijo.

“Cuando voy a hacer una película, investigo a fondo y paso mucho tiempo con los actores antes de comprometerme para entender qué necesitan y quieren, y para que ellos me entiendan y sepan cómo podemos trabajar juntos y crear algo realmente especial”.

‘Eyes Wide Shut’ exploró temas de deseo, traición y fantasía, y generó controversia tanto por su contenido como por la intensa dinámica entre los protagonistas, cuya relación en pantalla llevó a especulaciones sobre su matrimonio en la vida real.

Nicole Kidman abordó este tema en una entrevista con The New York Times en 2020, aclarando que trabajar en la cinta no causó tensión en su matrimonio.

“Eso encaja con la narrativa que la gente creó, pero yo definitivamente no lo vi así”, dijo. “Estábamos felizmente casados gracias a eso”.

Cruise y Kidman estuvieron casados por 11 años antes de divorciarse en 2001. Actualmente, ella está casada con el cantante de country Keith Urban, mientras que Cruise sigue enfocado en su carrera cinematográfica.

