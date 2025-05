Alicia Machado arremete contra Gaby Spanic: “Me tiene una envidia”

Una nueva polémica azota a la venezolana Alicia Machado y su compatriota Gaby Spanic, esto luego de que la modelo saliera en defensa de Pablo Montero ante la ola de acusaciones que la actriz lanzó en su contra por presunto acoso sexual. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro con la prensa, la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos” fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de la actriz en contra del cantante. Aquellas en donde aseguró que el intérprete de “Se te Olvidó” la había agredido durante su participación en dicho reality de Telemundo.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Alicia Machado aseguró que ambas celebridades tienen un historial problemático que la motivan a mantenerse al margen de la polémica: “Ambos son personas bastante problemáticas, con muchos problemas de adicciones, ambos y muy atormentados, con vidas muy atormentadas, entonces uno ya no sabe ni qué creerles“, expresó ante las cámaras.

La famosa profundizó diciendo: “Gabriela es una chava que necesita ayuda, qué pena, a mí de verdad me da mucha tristeza a veces Gabriela las cosas que le pasan y Pablo también tiene mil p*dos con dr*gas y con un montón de cosas“.

Y es que su experiencia con Spanic no ha sido agradable, pues los encontronazos han estado a la orden del día frente y detrás de las cámaras: “Gaby es muy necia, la verdad, muy paisana mía y muy todo, pero a mí ella me ha hecho la vida imposible, no hace otra cosa que hablar mal de mí y me tiene una envidia que no puede con ella. A mí la verdad que Gabriela me vale, la verdad“, complementó.

Al ser cuestionada sobre su opinión ante la ola de acusaciones a Pablo Montero, Alicia Machado habló desde su experiencia y afirmó que ella ha conocido una faceta distinta a la que se habla de él.

“Pablo y yo fuimos novios casi dos años, tengo hasta anillo de compromiso de Pablo y todo. Yo quiero mucho a Pablo. Jamás, yo no voy a demandar a nadie, yo no juego así, yo me paso muy bien en la vida, por eso la vida me trata bien. Yo quiero mucho a Pablo, lo que pasó, pasó, es un chico que estuvo en mi vida y yo en la de él, quiero mucho a su familia, quiero mucho a su mamá”, detalló.

Para finalizar, la ex Miss Universo afirmó que ser mujer no la condiciona a mostrarse a favor de su género en este tipo de situaciones. “No quiere decir que a fuerzas uno tiene que apoyar al género de uno en ciertas cosas que no están bien. Yo tengo 5 hermanos hombres y 14 tíos hombres“, sentenció. “Amo a los hombres y creo que hay hombres buenos y a veces se ha desvirtuado un poco el tema de que ahora hay que darle la razón a las mujeres, nada más porque estamos en la era del empoderamiento”.

