Alicia Machado genera polémica por sus comentarios sobre Alejandra Tijerina

Alicia Machado se ha visto envuelta en una nueva controversia, esta vez por sus declaraciones sobre Alejandra Tijerina en el reality show “La Casa de los Famosos All-Stars” de Telemundo.

Durante una de las emisiones, la ex Miss Universo 1996 opinó sobre el conflicto entre Dania Méndez y Alejandra, lo que ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales.

La polémica comenzó cuando los concursantes discutían el cambio de habitación de Manelyk González y Alejandra Tijerina. En la charla, algunos de los participantes sugirieron que Dania debería haber manejado mejor su actitud para no afectar al equipo. Sin embargo, Machado no compartió esta visión y señaló: “El hecho de que Alejandra esté constantemente faltándole el respeto a Dania, metiéndose con su mamá y diciendo cosas horribles de su mamá, tampoco está padre”. Esta afirmación desató inmediatamente una ola de críticas, ya que en el transcurso del programa no se había registrado ninguna discusión pública en la que Alejandra hiciera comentarios sobre la familia de Dania.

Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos seguidores del programa expresaron sorpresa ante las palabras de Machado, recordando que en su propia temporada había sido acusada de comentarios inapropiados sobre la familia de otros concursantes, como Gaby Spanic, con quien aún no ha logrado reconciliarse. A través de redes sociales, los internautas también señalaron que “en la casa ni una sola vez Alejandra le ha mencionado la familia a Dania”, sugiriendo que Alicia podría estar comentando sobre un tema externo que no corresponde a lo que realmente sucede dentro del programa.

El debate se intensificó cuando varios usuarios pidieron mayor precisión en los comentarios: “Si no puedes tú pon a alguien que vea el 24/7 y te haga un resumen no emitas opiniones desinformadas sin sentido”, escribieron en redes, acusando a Machado de opinar sin tener toda la información.

Este incidente no ha hecho más que avivar la tensión entre Dania y Alejandra, un conflicto que parece no tener fin y que sigue siendo un tema candente entre los seguidores del show.

Sin duda, las palabras de Alicia Machado continúan resonando en las redes sociales, sumando una nueva capa de polémica a la dinámica del reality.

