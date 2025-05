El abuso verbal en la infancia reconfigura el cerebro

Las palabras tienen el poder de construir, pero también de destruir. Cuando los adultos emplean el lenguaje para controlar, humillar o denigrar a un niño de forma constante, el impacto puede extenderse más allá de la infancia y marcar toda una vida. La ciencia lo confirma, el abuso verbal no solo daña emocionalmente, también altera el desarrollo del cerebro y deja cicatrices que persisten hasta la adultez.

Lejos de ser un tema menor, este tipo de violencia psicológica puede ser tan perjudicial como otras formas de maltrato infantil. Un estudio realizado en el Reino Unido en 2023, que encuestó a más de 20.500 adultos, reveló que uno de cada cinco reconoció haber sufrido abuso verbal en su niñez. Esto pone sobre la mesa una realidad silenciada, millones de personas crecen escuchando frases que las menosprecian, las amenazan o las hacen sentir indignas de amor o cuidado.

A diferencia de un arrebato ocasional producto del cansancio o la frustración, el abuso verbal se caracteriza por un patrón sostenido. No se trata solo de gritos o insultos aislados, sino de una dinámica persistente que siembra miedo, vergüenza o rechazo en el niño. Frases como “no sirves para nada” o “eres una carga” pueden parecer cotidianas en ciertos entornos, pero tienen consecuencias graves y duraderas.

Según expertos en neurociencia, este tipo de maltrato interfiere con la manera en que el cerebro infantil procesa la realidad. Un niño expuesto regularmente a palabras hirientes puede desarrollar un sistema de alerta hiperactivo, lo que significa que interpretará señales neutras —una expresión, un comentario, una broma— como amenazas. Esto no solo alimenta la ansiedad, sino que condiciona su capacidad para relacionarse con los demás.

Además, se ve afectado el sistema de recompensa del cerebro. Las experiencias positivas dejan de tener el mismo efecto y se debilita la respuesta emocional frente al afecto o al reconocimiento. La autoestima y la confianza se erosionan, y con ellas, la posibilidad de formar relaciones sanas. Cuando estos niños llegan a la adultez, a menudo arrastran temores profundos de abandono o rechazo, lo que complica su vida romántica, laboral y social.

Jessica Bondy, fundadora de la organización benéfica Words Matter, convocó en abril de 2025 a un grupo de expertos en la Cámara de los Comunes del Reino Unido para debatir soluciones urgentes frente al abuso verbal infantil. Uno de ellos fue un neurocientífico de la University College London (UCL), también director ejecutivo de Anna Freud, una institución que trabaja en salud mental con base científica. Él ha dedicado décadas al estudio de cómo la adversidad temprana moldea la estructura y función del cerebro.

Desde Anna Freud, han atendido a numerosos jóvenes que batallan con los mensajes negativos que recibieron durante su crianza. Muchos adultos, incluso décadas después, siguen intentando superar esas etiquetas dolorosas, luchando por convencerse de que merecen amor, éxito y bienestar. Estas heridas emocionales son profundas porque el cerebro humano está diseñado para recordar lo negativo como mecanismo de defensa. Pero lo que una vez fue protección puede transformarse en una prisión.

A pesar de su gravedad, el abuso verbal suele pasar desapercibido en políticas públicas y en el debate social. Por ello, es urgente visibilizarlo y comprender que prevenirlo no solo es un deber moral, es una necesidad sanitaria, educativa y social. No se trata de no corregir a los niños, sino de hacerlo con respeto y empatía, en espacios donde predomine el afecto y no el miedo.

La ciencia lo dice con claridad, las palabras importan. La forma en que hablamos a la infancia puede marcar el rumbo de su vida. Si cultivamos un entorno donde el lenguaje sea una herramienta de cuidado y afirmación, ayudaremos a construir generaciones más seguras, saludables y resilientes. El abuso verbal no es inevitable. Es prevenible. Y erradicarlo debe ser una prioridad para todos.

