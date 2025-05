En el Inter Miami consideran que exageran el mal momento del club

El Inter Miami viene de perder en la última jornada de la Major League Soccer 4-1 contra Minnesota. Esta derrota se sumó a los recientes tropiezos del conjunto de Javier Mascherano. Óscar Ustari habló sobre el presente del club.

Con la última derrota ante Minnesota, el Inter Miami obtuvo su cuarta derrota de los últimos cinco partidos. En estos partidos “Las Garzas” han recibido hasta 14 goles. La defensa es el principal asterisco del conjunto de Javier Mascherano que tiene casi un mes sin dejar su portería imbatida.

“Perder no le gusta a nadie, es cierto. Y si bien es cierto que se está hablando mucho de los últimos resultados me parece que el árbol no puede tapar el bosque. Hay muchas cosas muy bien hechas y vamos a cumplir ahora el partido menos que teníamos y estamos a un partido de los de arriba, entonces no hay que exagerar tanto“, dijo Óscar Ustari para Olé.

A pesar de que parte de esas derrotas sacaron al club de la Concachampions, este bache no a afectado mucho al Inter Miami en la Major League Soccer. “Las Garzas” marchan en la cuarta posición de la Conferencia Este y, con un partido menos, están a cuatro puntos del primer lugar.

Olvidar la mala racha

Óscar Ustari motivó a sus compañeros a pensar partido a partido. El arquero del club recordó que pronto jugarán el Mundial de Clubes de 2025. Para que el equipo llegue de la mejor manera deberán mejorar en el torneo local en cada jornada.

“Lo inmediato es el partido del miércoles para Inter, después lo que pase más adelante ya se verá porque todavía falta. Y para llegar de la mejor manera a un Mundial de Clubes me parece que el día a día es importante y los partidos que tengamos que jugar nos van a preparar de cierta manera para enfrentar esa competición“, agregó.

El próximo partido del Inter Miami será este miércoles 14 de mayo. “Las Garzas” visitarán a San Jose Earthquakes por la jornada 13 de la Major League Soccer. El partido se desarrollará en el PayPal Park.

“Es una institución joven que aspira a cosas importantes, pero hay un camino por recorrer. Me parece que hay que seguir haciendo hincapié a trabajar y cada día ser más atento y más consciente de donde se está”, concluyó Ustari.

