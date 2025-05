Giovanni Medina rompe el silencio y al fin habla de su relación con Irina Baeva

El empresario Giovanni Medina, quien en el pasado fuera relacionado con Geraldine Bazán, se sinceró durante un encuentro que tuvo con la prensa y habló como nunca sobre Irina Baeva, con quien se le ha relacionado desde hace algunos meses.

En el encuentro el ex de Ninel Conde se mostró más receptivo a los cuestionamientos de la prensa, contrario a lo sucedido en el pasado, en donde se había negado a emitir comentario alguno sobre su sonado idilio romántico con la actriz rusa, al argumentar que ya no iba a decir nada sobre su vida privada.

Giovanni habló sobre este tema en un evento que organizó el pasado fin de semana para celebrar a las mamás de los reporteros, con lo que dejó más que clara su intención de tener una relación cordial con los medios de comunicación.

Aunque se negó a definir lo suyo con Irina Baeva como una relación sentimental, Giovanni no evadió ningún cuestionamiento sobre la mujer que sería su compañera en esta etapa de su vida.

“Es una gran mujer. Irina es una mujer que admiro mucho, porque yo admiro mucho cuando alguien sale adelante por sus propios medios. Irina es una chava de 32, 33 años que vino del otro lado del mundo, a un idioma totalmente distinto y que llegó al tope máximo profesional de su carrera (…) Para mí merece toda mi admiración y todo mi respeto”, detalló el también político.

A continuación compartió que no hablará de más sobre lo que tiene con la ex de Gabriel Soto, pues consideró que es una manera de respetarla, por lo que no será él el primero que hable abiertamente sobre su relación o, por lo menos, no lo hará por ahora.

“Debemos respetar a la pareja con la que estamos, a las personas con las que estamos. Pienso que es mejor mantener todas estas relaciones, amistades, en lo privado. Es una decisión de cualquier persona que decida estar cerca de mi vida”, concluyó sobre ese tema.

Giovanni Medina e Irina Baeva comenzaron a dar de qué hablar luego de que fueran vistos muy juntitos en Las Vegas, Nevada, en noviembre del 2024 y desde entonces sus apariciones públicas se tornaron en más frecuentes.

