Medidas ejecutivas de Trump apuntan a ‘asfixiar’ la vida de los inmigrantes

La serie de medidas ejecutivas del presidente Donald Trump apuntan a “asfixiar” la vida de los inmigrantes en Estados Unidos, con el fin de cumplir su promesa de deportaciones masivas.

“Diabólico”, “deportaciones al estilo Gestapo”, “limpieza étnica en Estados Unidos” son algunos calificativos que expresan abogados y activistas defensores de los inmigrantes, sobre las numerosas medidas ejecutivas del presidente Donald Trump, avaladas por su principal asesor, Stephen Miller, en sus intentos por hacer efectivo su plan.

La amenaza de arrebatarle la ciudadanía a niños nacidos en el país, -que está protegida por la decimocuarta enmienda de la constitución-, el registro obligatorio ante USCIS o la entrega de información privada de inmigrantes, por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS) al gobierno son consideradas medidas por algunos “diabólicas”.

No puede tapar el sol

Frente a este panorama de caos, abogados, líderes sociales y activistas que favorecen a los inmigrantes censuran la separación y deportación de padres y madres de sus hijos nacidos en Estados Unidos, las deportaciones sin respeto al debido proceso a la mega cárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador y la “oferta” de $1,000 para la auto deportación.

“Seríamos ignorantes si cerramos los ojos. Nunca se va a decir [que se trata de una limpieza étnica] , pero las acciones hablan mucho de que no hay duda de que eso está sucediendo”, declaró el abogado de inmigración Alex Gálvez.

¿Por qué crees que no no están dando tanto empeño contra otros que no son de piel café?

“No estamos viendo persecución de esos que se ven europeos”, añadió. “Yo no estoy viendo que los canadienses están siendo arrestados en grandes cantidades. Ni siquiera se menciona a los europeos. Solo van detrás de musulmanes y latinos. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero, no podemos tapar el sol con un dedo ante todo el mundo”.

“Una idea demoniaca”

La línea dura y extremista de la administración Trump fue detenida esta semana por un juez de Massachusetts cuando pretendió enviar a 13 inmigrantes de Filipinas, Vietnam, Laos y México a Libia, un país que se encuentra en medio de una guerra civil.

“Es increíble, En Libia no son prisiones. Son calabozos como los centros de detención en Estados Unidos o el CECOT de El Salvador”, dijo Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate.

“Los dungeons de Libia son calabozos de tortura. Son hoyos en los que entra la gente y nunca sale con vida”, añadió Sanabria. “Las Naciones Unidas establecen que son lugares de tortura. Yo no sé con qué facción de la guerra civil en Libia tiene relación Trump, porque lo que están planificando es una idea demoniaca”

En efecto, los “dungeons de Libia” son centros de detención en Libia, a menudo dirigidos por bandas criminales, donde se retiene a migrantes y solicitantes de asilo. Estos centros se caracterizan por condiciones inhumanas, que incluyen tortura, violencia e incluso la ejecución si las familias no pagan los rescates.

“Limpieza étnica de inmigrantes”

Sanabria coincidió con el abogado Alex Gálvez en el sentido de que Estados Unidos está desarrollando una “limpieza étnica” de inmigrantes que no son de piel blanca.

“Si. Nosotros conocemos cuál es la filosofía de muchos comparsas de esta administración. Es una gente xenofóbica, racista y antiinmigrante y en especial con la gente de color”, enfatizó. “Es un ataque contra todo aquello que no parezca igual al color naranja del make up [maquillaje] de Donald Trump y el tinte de pelo rubio que utiliza en su peluca”.

Sanabria sostuvo que, de esa manera, Estados Unidos se dirige hacia una crisis constitucional, a una resistencia abierta de todas las instituciones del país, desafiando a Trump todos los días en las cortes federales, peleando hasta la Corte Suprema y en aumento la movilización del pueblo “en contra de todas estas medidas descabelladas”.

“Estrategia para avivar odio”

Para Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, todas las ordenes ejecutivas migratorias de Trump “son nefastas y tienen un impacto real y personal”.

“Es muy difícil señalar cuál es la peor entre todas, pero el común denominador es que Trump está demonizando a los inmigrantes para justificar sus ataques contra nuestros derechos constitucionales y para ignorar el debido proceso de ley. Y además sus directivas atentan contra los valores de una nación fundada por inmigrantes y sostenida por el trabajo de inmigrantes”.

Cárdenas señaló que está claro que Trump tiene una fijación contra los inmigrantes de color, particularmente de América Latina, Haití, países africanos y musulmanes.

“Esta administración está usando todas las palancas del gobierno para atacar a los inmigrantes indocumentados y también la inmigración legal. El usa a los inmigrantescomo una estrategia para avivar el odio y recelo entre los estadounidenses”, añadió.

Dijo que sus ataques contra la ciudadanía por nacimiento muestran la intención del gobierno de redefinir quién es o merece ser estadounidense.

“También vemos que muchos grupos nacionalistas blancos apoyan a viva voz la agenda de Trump y son bienvenidos en su círculo. Y entonces como dice el dicho “dime con quién andas y te diré quién eres”.

Según Just Security, un sitio web que efectúa un seguimiento de litigios y desafíos legales a las acciones de la administración Trump, hubo más de 100 demandas y 50 órdenes de restricción de docenas de jueces federales antes de que la administración revocara su decisión y restableciera la cancelación que hizo del registro de visas de estudiantes extranjeros (visa F-1).

Clima de terror en Nashville, Tennessee

El clima de terror desatado por agentes dl Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en conjunto con la Patrulla de Caminos de Tennessee, arrestaron el jueves a un centenar de personas, la mayoría en paradas de tráfico.

“Condenamos la cruel y flagrante discriminación racial contra inmigrantes que se está llevando a cabo en Nashville, Tennessee, donde innumerables personas han sido atacadas, detenidas y sus vidas trastocadas por una obsesión violenta y cruel por parte de la Administración Trump”, dijo el Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM), una coalición de 38 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en 32 estados.

“Nadie tiene el mandato de infligir crueldad y sufrimiento a seres humanos que viven, trabajan y contribuyen positivamente a nuestras comunidades. La confusión, el caos y el sufrimiento que se está infligiendo recientemente a comunidades enteras como Nashville y Las Vegas deben ser condenados rotundamente”, indicó FIRM, en un comunicado.

En el documento también hizo un llamado a los observadores legales de todo el país para que presten su apoyo y acudan a Nashville para ayudar en los esfuerzos de respuesta rápida en la zona y así evitar que el mayor número posible de familias sean separadas.

En Florida, una operación conjunta de autoridades locales y de ICE resultó en 1,200 arrestos entre el 1 y el 8 de mayo.

Por su parte, Apolonio “Polo” Morales, subdirector de Programas y Campañas del California Immigration Policy Center (CIPC) consideró que todas las amenazas de la Administración Trump son parte de una estrategia más grande: Cómo hacer la vida más difícil para los inmigrantes para crear temor y miedo en la comunidad.

“No se puede decir que una estrategia es peor que otra. Quiere que el inmigrante se sienta asfixiado, independientemente del miedo o terror que viva. Su proyecto nos quiere llevar a una deportación masiva y que vivir sea imposible para el inmigrante en Estados Unidos”.

Sostuvo que, si la idea es atacar a la comunidad migrante, la realidad es que estados como California no pueden sobrevivir económicamente sin el trabajo del inmigrante.

“Fantasiosa idea de autodeportación por $1,000”

Salvador Sanabria subrayó que la falta de efectividad del plan de deportación de 10 millones de indocumentados y el hecho de que Trump no haya logrado las cifras de repatriaciones esperadas en los primeros 100 días de su gobierno, lo han llevado a “a la fantasiosa idea” :”Démosles $1,000 dólares a estos muertos de hambre porque van a correr a auto deportarse”.

“Se equivoca Trump. Los inmigrantes vienen que vienen a esta nación en situación irregular, a veces trabajan hasta cuatro empleos para poder sostener a sus familias en su nación de origen y los que viven con ellos en Estados Unidos, y para ahorrar para un futuro para una posible vejez posiblemente en las naciones de donde llegaron”.