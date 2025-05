¿Vale la pena comprar una garantía de vivienda?

Hazte estas cinco preguntas antes de adquirir una.

Tener una garantía para el hogar debería darte cierta tranquilidad, pero es importante tomarte el tiempo necesario para leerla cuidadosamente.

By Consumer Reports

Comprar una casa suele ser una inversión costosa. Según Zillow, una plataforma en línea de bienes raíces, el precio medio en Estados Unidos actualmente es de $361,263, un 2.1% más que el año pasado

Al considerar cómo proteger tu inversión, no te dejes llevar por los anuncios en televisión y en línea que promocionan garantías de vivienda con la promesa de cubrir daños que no están incluidos en las pólizas tradicionales de seguro del hogar. (Para más información sobre el seguro para propietarios de viviendas, puedes consultar aquí nuestras calificaciones.)

Las garantías de vivienda son, en realidad, contratos de servicio que garantizan cubrir los costos de reparación o reemplazo si los artículos que están cubiertos, como electrodomésticos, sistemas de plomería o de calefacción y aire acondicionado, dejan de funcionar.

¿Vale la pena una garantía de vivienda? Eso depende de ti. Consumer Reports ha elaborado una lista de preguntas que debes hacerle a los proveedores de garantías antes de tomar una decisión. También te decimos las restricciones que las garantías de vivienda pueden tener.

5 Preguntas que debes hacer sobre la cobertura de la garantía de vivienda

Antes de comprar una garantía de vivienda, piensa qué tan cómodo te sientes con las respuestas a estas preguntas. Si no estás satisfecho, compara las opciones primero.

1. ¿Ya cuento con protección? Como se mencionó anteriormente, es posible que los electrodomésticos nuevos ya estén cubiertos. Incluso si tus electrodomésticos no son nuevos, podrían estar bajo garantía si los compraste con una tarjeta de crédito. Esto se debe a que algunas tarjetas de crédito extienden la duración de la garantía. Por ejemplo, algunas tarjetas Chase añaden 12 meses de cobertura a la garantía del fabricante para los artículos que compras con ellas.

2. ¿Cuánto va a costar esta garantía? La respuesta depende del tipo de plan que compres y del proveedor que elijas. Generalmente, puedes adquirir uno de tres tipos de garantía de vivienda: un plan para un electrodoméstico en particular, un plan para todos tus electrodomésticos o un plan que incluya tanto tus electrodomésticos como los sistemas de plomería y eléctricos.

Los precios varían según el lugar donde vivas. Por ejemplo, el sitio web de American Home Shield, indica que un plan que cubre la mayoría de los electrodomésticos principales cuesta alrededor de $600 anuales para una casa en el suroeste de Ohio. Uno que también incluye electrodomésticos de cocina y de lavandería cuesta cerca de $840.

En cambio, para un propietario en el condado de Westchester, Nueva York, el costo podría ser de $960 para cubrir los electrodomésticos principales y $1200 si también se incluyen los de cocina y lavandería.

Además del costo del plan, probablemente habrá gastos adicionales. Si surge un problema con un electrodoméstico o sistema, incluso si está cubierto, tendrás que hacer un copago cuando el contratista vaya a realizar el trabajo.

3. ¿Tengo claro qué cubre la garantía? Melanie McGovern, directora de relaciones públicas del Better Business Bureau (BBB), comenta que la mayoría de las quejas que reciben sobre las garantías de vivienda están relacionadas con malentendidos con los servicios y las reparaciones. En algunos casos, los consumidores recibieron una reparación que al final no estaba cubierta, mientras que en otros, la reparación no cumplió con sus expectativas.

La conclusión: Asegúrate de leer los términos y condiciones con cuidado. Al revisar los planes de garantía de vivienda, encontramos que algunas pólizas cubren un refrigerador, pero no el dispensador de hielo que viene incluido. Otras pólizas pueden cubrir el calentador de agua, pero no el tanque en sí.

No dudes en hacerle todas tus preguntas a la compañía sobre la garantía desde el principio. “Realmente haz todas las preguntas necesarias, al grado de parecer demasiado insistente”, dice McGovern, y asegúrate de que la empresa te responda. “Si puedes trabajar con una compañía que ofrezca un excelente servicio al cliente, eso te ayudará a ahorrar dinero a largo plazo.”

En algunos casos, si un electrodoméstico se descompone bajo ciertas circunstancias, no estará cubierto. Un horno, por ejemplo, podría no estar cubierto si deja de funcionar mientras está en modo de autolimpieza o si se daña por un aumento de voltaje, según los planes que revisamos.

El cuidado que le des a tus electrodomésticos también puede ser importante. Si no realizas el mantenimiento rutinario o si un electrodoméstico no está correctamente instalado, el proveedor de la garantía de vivienda podría negarse a cubrir las reparaciones. También podría haber una condición preexistente– aunque no te hayas dado cuenta al momento de comprar la garantía– que le permita al proveedor rechazar la cobertura.

4. ¿Este plan repara o reemplaza el artículo dañado? La mayoría de las garantías de vivienda indican que, si una reparación se considera demasiado cara, el proveedor podría ofrecer reemplazar el artículo dañado. Sin embargo, en una situación como esta, la compañía podría ofrecerte sólo el valor depreciado, lo que te obligaría a pagar la diferencia de tu bolsillo para obtener el mismo modelo que tenía antes.

5. ¿Existen límites en la cantidad que este plan pagará? Sí, pero dependen del tipo de plan que compres y del proveedor. Un plan de America’s 1st Choice Home Club, por ejemplo, paga hasta $3,000 por término de membresía para el acceso, diagnóstico, reparación o reemplazo de cada artículo.

¿Cuáles son las desventajas de las garantías de vivienda?

Tener una garantía de vivienda puede ofrecer cierta tranquilidad. Sin embargo, debes tener en cuenta que los proveedores de estos planes dejan un margen de maniobra que les facilita negarte pagos. Para evitar sorpresas cuando vayas a presentar un reclamo solo para descubrir que no está cubierto, McGovern recomienda leer detenidamente los términos de la garantía y hacer muchas preguntas.

Una posible alternativa a comprar uno de estos planes es autoasegurarse. Consumer Reports ha recomendado durante mucho tiempo que los consumidores pongan el dinero que normalmente gastarían en una garantía de vivienda o un contrato de servicio en una cuenta de ahorros destinada a cubrir reparaciones y reemplazos de productos. También puedes ahorrar dinero extra para estos gastos en tu fondo de emergencia. De cualquier manera, evitarás el riesgo de pagar por un plan que podría no ofrecer la cobertura que esperas.

Si estás pensando en comprar una garantía de vivienda, el primer paso debe ser evaluar si cubre lo que quieres. Existen muchas limitaciones; por ejemplo, estos planes generalmente no cubren cosas que no funcionan mecánicamente, como las ventanas o la estructura de tu casa.

También ten en cuenta que, si estás comprando una casa nueva, es probable que los artículos en su interior aún estén cubiertos por la garantía del fabricante y la del constructor, dice Edgar Dworsky, abogado especializado en derechos del consumidor y fundador del sitio web Consumer World. Si la casa y los electrodomésticos son más antiguos, podrías tener más razones para considerar una garantía de vivienda.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.