Abren Hope Plaza, el centro ambulatorio más grande del país para pacientes con cáncer

Con una inversión de $1,000 millones, el centro de tratamiento e investigación del cáncer, City of Hope inauguró en sus instalaciones, Hope Plaza, el centro ambulatorio más grande a nivel nacional, lo que permitirá ofrecer hasta 168,000 visitas adicionales por año.

“Vamos a tener la posibilidad de ayudar a personas muy enfermas a un nivel más amplio. Hope Plaza, es el centro en el país con la más alta tecnología y nuevas maneras para tratar a los pacientes con todo tipo de cáncer y no solo con quimioterapia”, dijo el doctor Joseph C. Alvarnas, y profesor de trasplante de médula ósea de City of Hope.

Recordó que desde 2019, en City of Hope localizado en la ciudad de Duarte, California están dedicados al tratamiento de cáncer, diabetes y enfermedades muy graves.

Doctor Joseph C. Alvarnas de City of Hope. Crédito: Dr.Joseph C.Alvarnas | Cortesía

En entrevista con La Opinión, el doctor Alvarnas pidió a los pacientes con cáncer no tener miedo ya que dijo la atención oncológica avanza muy rápido y con las nuevas tecnologías y tratamientos de alta calidad, hay gran probabilidad de curarse.

“El tratamiento de cáncer es un viaje, y necesitan un compadre para ayudarles durante ese tiempo. Hope Plaza puede ser ese lugar, donde puede conseguir un compadre de cuidado, y servicios humanizados”.

Mencionó que los latinos tienen una mayor probabilidad de tener cáncer de cuello uterino, estómago y del hígado.

“Se trata de cánceres que necesitan tratamientos y cirugías muy especializados así como tratamientos oncológicos”.

El doctor Alvarnas dijo que la esperanza de Hope Plaza es ayudar a los pacientes a que recuperen su salud y vivan mucho tiempo.

“El Hope Plaza lo que hace es darnos una mayor capacidad para ver más pacientes en un día; un lugar cómodo donde sea más fácil recibir un tratamiento, realizarse ensayos, ya que todo está ahí, laboratorios, y el espacio para que escuchen su diagnóstico y entiendan su plan de atención en su propio idioma propio. Es el sitio para comenzar un viaje que les permita dejar el cáncer en el pasado”.

En el condado de Los Ángeles, a una de cada 271 personas se le diagnostica cáncer cada año. En la comunidad hispana, se estima que 1 de cada 3 Latinos en Estados Unidos será diagnosticado con cáncer en algún momento de su vida.

Primer piso del Hope Plaza. Crédito: Hope Plaza | Cortesía

Hope Plaza surgió como una idea hace 10 años y se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos de City of Hope hasta la fecha; es la pieza central de una transformación del campus de siete años.

En un comunicado, dieron a conocer que ha invertido más de $400 millones en la construcción y equipamiento de Hope Plaza, lo que incluye 110 espacios de infusión, ocho salas de tratamiento y 22 sitios de infusión para investigación clínica repartidos en ocho pisos y 350,000 pies cuadrados de espacio interior.

“El diseño universal permite que todos los espacios clínicos sean flexibles, de modo que City of Hope pueda introducir nuevos programas y servicios con rapidez y facilidad para satisfacer las necesidades de sus pacientes y de la comunidad”.

Subrayaron que City of Hope ofrece la mayor cantidad de estudios clínicos enfocados en el cáncer en California, y Hope Plaza amplía esa capacidad.

Inauguran el Hope Plaza en City of Hope. Crédito: Hope Plaza | Cortesía

“Hope Plaza se diseñó intencionadamente con las aportaciones de los pacientes, sus familias, los miembros de la comunidad, el personal y los médicos. Cada elemento (desde los espacios de reunión y las comodidades hasta la iluminación, el color de las paredes y la elección de las obras de arte) se eligió cuidadosamente para promover la curación y el confort”.

Además cuentan con jardines y espacios abiertos que crean un entorno inspirador para las instalaciones médicas, educativas y de investigación de vanguardia de City of Hope.

Cabe aclarar que la atención ambulatoria es la atención médica que se brinda de forma ambulatoria e incluye diagnóstico, observación, consulta, tratamiento, intervención y servicios de rehabilitación. Esta atención puede incluir tecnología y procedimientos médicos avanzados.