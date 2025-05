Clayton Kershaw está listo y ya tiene fecha de debut con los Dodgers

Clayton Kershaw está listo para debutar en 2025 y lanzar con los Dodgers, en un momento que el equipo lo necesita.

Kershaw cumplió su rehabilitación de las cirugías de su pulgar y en las rodillas. El zurdo comenzará la temporada número 18 contra los Angels en la Freeway Series en el último juego este domingo.

El pitcher y futuro miembro del Salón de la Fama llega en un momento que los Dodgers no cuentan con Blake Snell, Tyler Glasnow y Roki Sasaki, los tres fuera por lesión.

Durante su última apertura de rehabilitación, Kershaw lanzó cuatro innings, permitió dos carreras, dos hits, dos boletos y realizó 57 pitcheos.

“Me sentí bien concentrado en lanzar”, declaró a KLAC-AM antes del partido del martes. “Las últimas veces que lancé el año pasado, me concentré solo en cuánto me dolía el pie. Me concentré en el siguiente lanzamiento, no en lo que me dolía. Ha sido un camino difícil, pero me siento bien”.

Clayton Kershaw apunta récord en los Dodgers

El pitcher zurdo se unirá a Zack Wheat y Bill Russell como los jugadores que más años llevan con la franquicia de los Dodgers cuando comience este fin de semana.

Él y Russell son los únicos jugadores en acumular 18 temporadas desde que los Dodgers se mudaron a Los Ángeles en 1958. Kershaw es el jugador con más años en la plantilla actual.

“Estoy cansado de ocupar espacio”, dijo Kershaw. “Quiero contribuir y ayudar al equipo”.

Kershaw está a 32 ponches de alcanzar los 3,000, además de sus 212 victorias de por vida.

Sigue decidido a retirarse cuando él quiera, en lugar de dejar que las circunstancias le dicten sus planes. Su familia también es “una gran motivación”, dijo.

“Si salgo al campo y me bombardean y dejó de ser bueno, eso es una cosa”, dijo Kershaw. “Si otro bateador me supera, eso es otra cosa, pero no voy a dejar que me afecte”.

